Praha – Zvýšení rychlosti na pražské magistrále by bylo podle sdružení Auto*Mat v rozporu s plánem na celkové zklidnění komunikace, na kterém se dohodl magistrát s městskými částmi. Na magistrálu byl nedávno položen nízkohlučný asfalt; vedení města pak v ulici 5. května krátkodobě zvýšilo rychlost ze současných 50 na 70 kilometrů v hodině. Podle měření se hluk zvýšil o jeden decibel.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Holakovský Milan

„Padesátka zdrží řidiče o pouhé tři čtvrtě minuty, což z hlediska doby jízdy po Praze není podstatné. Pokud chce magistrát provádět nějaká opatření, pak by mělo smysl například zúžit jízdní pruhy a rozšířit dělící pás," sdělil Vratislav Filler ze sdružení Auto*Mat.

Magistrála by po zúžení získala parametry městské ulice a padesátka by se pro řidiče stala odpovídající rychlostí. „Možná by se tu daly rozumně využít i betonové květináče z Prahy 5," dodal Filler.

Magistrát a městské části se počátkem roku dohodly na společném memorandu za polidštění betonové dálnice od Jižní Spojky po centrum a její přeměnu v městskou třídu. Opětovné zvýšení rychlosti jde podle aktivistů proti těmto snahám. „Teď to vypadá, jako by město zapomnělo, co před pár měsíci chtělo," uvedl Filler.

Magistrát omezil rychlost jízdy na magistrále na padesátku před dvěma lety. Pokusně pak zvýšil povolenou rychlost koncem září na sedmdesátku, aby provedl měření hluku. Při padesátce dosáhla hlučnost 66,5 decibelu, při sedmdesátce v jednom směru o 0,6 decibelu více, v druhém směru o decibel více. Takové navýšení je podle Prahy zanedbatelné.

„V situaci, kdy dlouhodobě dochází k překračování hygienických limitů, je každý decibel dobrý. Rozdíl hlasitosti jednoho decibelu je postřehnutelný lidským uchem a znamená zvýšení intenzity zvuku asi o čtvrtinu," uvedl Filler.

Místní lidé a aktivisté měření zpochybňují a zvýšení rychlosti si nepřejí. Zda město sedmdesátku na magistrálu vrátí, zatím není jasné. Náměstek primátora Josef Nosek nedávno řekl, že se o tom povede řízení.