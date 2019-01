O novinky před stupínkem i na něm nebude v příštích deseti měsících nouze. Do školství přiteče o 14,5 miliardy korun víc než v minulém roce. Finančně si polepší učitelé, nepedagogičtí pracovníci i sportovní kluby.

Ilustrační foto | Foto: čtk

„Učitelé s praxí do šesti let by si v tarifu a ve své 11. a 12. třídě měli přilepšit zhruba o 1300 korun. Ti, kteří vyučují přes šest let, by měli dostat 1500 až 1600 korun měsíčně navíc," uvedla ministryně školství Kateřina Valachová.

V dubnu znalosti uchazečů o maturitní obory prověří plošné přijímací zkoušky. Začíná platit novela vysokoškolského zákona, která mění způsob akreditace univerzitních oborů. A doma se budou moci vzdělávat i žáci na druhém stupni základních škol. V září se také spouští garantovaná podpora inkluzivního vzdělávání. Až se příští červen zavřou dveře učeben, učitelé nepůjdou na dva měsíce na úřady práce. Novela zákona o pedagogických pracovnících totiž od 1. září 2016 zavádí minimální délku trvání pracovního poměru, a to na dobu nejméně 12 měsíců.

Kolik dětí zasedne do lavic(kvalifikovaný odhad)



Základní školy

- Na základní školy bude v roce 2016/17 docházet 905 400 žáků (což je o 25 100 více než v minulém školním roce).

- Do 1. ročníků základních škol nastoupí 115 500 nových žáků (asi o 1300 méně než v minulém školním roce).

- Na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde cca 10,4 % žáků 5. (resp. 7.) ročníků.



Střední školy

- Na středních školách se bude v roce 2016/17 vzdělávat v denní formě vzdělávání 394 800 žáků (to je o 700 více než v minulém školním roce).

- Na gymnáziích se bude vzdělávat 129 000 žáků (81 300 v oborech víceletých gymnázií), v ostatních oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou se bude vzdělávat 176 100 žáků a v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 89 700 žáků.

- Do prvních ročníků středních škol bude ve školním roce 2016/17 přijato 101 600 žáků (to je asi o 600 více než v minulém školním roce).

- Do gymnázií bude přijato 24 200 žáků (12 000 do oborů víceletých gymnázií), do ostatních oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bude přijato 46 700 žáků a do oborů středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem bude přijato 30 700 žáků.

Kalendárium

ZÁŘÍ 2016

- Ve čtvrtek 1. září 2016 začne školní rok 2016/2017.

- Školský zákon poprvé umožňuje individuální (domácí) vzdělávání žáka i na druhém stupni základní školy; dosud to zákon umožňoval jen na 1. stupni.

- Novinkou v předškolním vzdělávání je možnost zapsat lesní mateřské školy do školského rejstříku.

- Dochází k úpravě pravidel vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Zavádí se systém podpůrných opatření a jejich financování.

- Novela zákona o pedagogických pracovnících zavádí minimální délku trvání pracovního poměru pedagogického pracovníka na dobu určitou, a to na dobu nejméně 12 měsíců.

- O osm procent se zvyšují platy ve školství. Učitelům se tarif zvedne o šest procent a nepedagogickým pracovníkům o čtyři procenta. Nařízení vlády zavádí nový platový stupeň pro začínající učitele. Ti dostanou přidáno už po dvou letech.

- Středa 28. září – státní svátek

ŘÍJEN 2016

- 1. říjen – zahájení nového akademického roku

Novela zákona o vysokých školách mění akreditační systém. Vznikl Národní akreditační úřad, který bude vydávat povolení pro určitou studijní oblast. Jednotlivé obory si vysoké školy budou vypisovat samy. Předpis upravuje odebírání neoprávněně získaných titulů a stanovuje poplatky za uznávání vzdělání. Zvyšuje se sociální stipendium.

- Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

- Pátek 28. října – státní svátek

LISTOPAD 2016

- Čtvrtek 17. listopadu – státní svátek

PROSINEC 2016

- Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.

LEDEN 2017

- První pololetí skončí v úterý 31. ledna 2017, rozdává se vysvědčení.

ÚNOR 2017

- Na pátek 3. února připadají jednodenní pololetní prázdniny.

DUBEN 2017

- Čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna – velikonoční prázdniny

17. dubna – Velikonoční pondělí

- Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

- Poprvé budou na maturitní obory plošné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. U sportovních gymnázií bude tato jednotná zkouška zohledněna při celkovém hodnocení přijímacího řízení žáka 40 procenty, u ostatních oborů 60 procenty.

KVĚTEN 2017

- Pondělí 1. května – státní svátek

- Pondělí 8. května – státní svátek

- 2. – 11. května – období pro konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky. Profilové a ústní zkoušky státní maturity se pak konají od 16. května.

- Sjednocuje se hodnocení maturitních písemných prací z českého a cizího jazyka, všechny je budou posuzovat pouze anonymní externí hodnotitelé.

ČERVEN 2017

- V pátek 30. června končí druhé pololetí, rozdává se vysvědčení.

ČERVENEC 2017

- Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

ZÁŘÍ 2017

- V pondělí 4. září začne vyučování ve školním roce 2017/2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

TERMÍN OKRESY, OBVODY HL. MĚSTA PRAHY 6. 2. – 12. 2. 2017 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 13. 2. – 19. 2. 2017 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 20. 2. – 26. 2. 2017 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 27. 2. – 5. 3. 2017 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník 6. 3. – 12. 3. 2017 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 13. 3. – 19. 3. 2017 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

ZDROJ: MŠMT