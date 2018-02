Zvířecí záchranáři hledají domov praseti i domácím holubům. Nesmíte je ale sníst

Prasátko Boženka, husa a několik domácích holubů hledají domov. Tato zvířata se dostala do záchranné stanice v Jinonicích, ale nepatří sem. Nyní se jim pracovníci Lesů hl. m. Prahy snaží najít nové majitele. Jejich hlavní podmínkou ale je, že zvířata nesmí nikdo sníst.

Do Záchranné stanice Lesů hl. m. Prahy se občas dostanou i zvířata, která do ní tak úplně nepatří. „Většinou je to omylem, jako třeba u naší legendární kachny Adélky, o které si nálezkyně myslela, že je to mladá labuť. Bohužel naše záchranná stanice není nafukovací a musí v ní být prostor především pro volně žijící živočichy v nesnázích, proto si nemůžeme tato domácí zvířata nechat,“ vysvětlila mluvčí Lesů hl. m. Prahy Petra Fišerová.

Proto se jim nyní zvířecí záchranáři snaží najít nové páníčky. Domov hledá i růžové prasátko Boženka. „Dostala se k nám omylem, mělo to být prase divoké,“ dodala Fišerová. Jde o miniprasátko, které ale nezůstane roztomile maličké jako v nejrůznějších filmech a seriálech. Už nyní váží asi 40 kilo. Boženka je ještě mladá, všemu se učí a není agresivní.

Prasátka mají ale velmi svéráznou povahu. Neposlouchají jako psi a vyžadují hodně pozornosti. „Všem, kdo by o adopci Boženky uvažovali, doporučujeme nejdříve prostudovat webové stránky Českého klubu majitelů prasátek chovaných v domácnosti,“ upozornila mluvčí pražských lesů.

Milující rodinu hledá i husa domácí, kterou našli pracovníci Lesů hl. m. Prahy v ulici Na Košince v Praze 8. Nyní hledají buď jejího původního majitele nebo majitele nového. V současné době má záchranná stanice v péči také jednu zvláštnost. A to asi 20 domácích holubů, kteří patří k různým plemenům a pravděpodobně někomu ulétli.

„Devět z nich jsou pávíci, kteří se k nám v poslední době často dostávají, neboť je někteří lidští jedinci zneužívají pro fotografování s turisty. K tomuto účelu je i barví na různé barvy. Když jim pak ptáci uletí, tak se dostanou k nám. Pro holuby hledáme domov u holubářů, u kterých budou moci i létat a nebudou pouze zavření ve voliéře, jako musí být u nás,“ popsala Fišerová.

Pokud byste chtěli nějakému z výše uvedených zvířat poskytnout domov, volejte na číslo 775881193. Hlavní podmínkou Lesů hl. m. Prahy je to, že zvíře nesmíte sníst.