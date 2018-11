Zvíře není klaun. V Praze protestovali odpůrci chovu zvířat v cirkusech

Zhruba 150 účastníků průvodu, který dnes v podvečer prošel centrem Prahy, vyjádřilo svůj nesouhlas s chovem zvířat v cirkusech. Organizátoři jeho prostřednictvím chtěli ukázat politikům, že o téma života zvířat v cirkusech je zájem. Uvedla to jedna z organizátorek Markéta Michaldóttir.

"Nechceme, aby zvířata byla převážena z místa na místo, držena v klecích nebo byla používána k vydělávání peněz," řekla. Průvod byl součástí dalších akcí, které se uskutečnily v minulých dnech.

Protest začal krátce po 18.00 na Václavském náměstí projevy organizátorů, ve kterých vyjmenovali, co jim na chovu zvířat v cirkusech vadí. Zhruba po čtvrt hodině se pak průvod vydal Václavským náměstím, ulicí Na Příkopě a Celetnou až na Staroměstské náměstí, kde po dalších projevech organizátorů byl před půl osmou ukončen.

Během průvodu protestující provolávali hesla jako "Cirkusy bez zvířat" nebo "Zvíře není klaun". Několik desítek účastníků neslo také transparenty s podobnými hesly.

Sbírání podpisů pod petici

Organizátoři během akce pokračovali ve sbírání podpisů pod petici, kterou chtějí stát vyzvat k zákazu zvířat v cirkusech. Podle spoluorganizátorky Aleny Buksové se do podpisových archů podepsalo téměř 18 tisíc lidí. Do konce roku by organizátoři petice chtěli sesbírat asi 20 tisíc podpisů.

Ministerstvo zemědělství nedávno navrhlo úplný zákaz drezury a vystupování zvířat. Obsahuje ho novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, jež prošla meziresortním připomínkovým řízením. Úřad zároveň založil pracovní skupinu, jež má rozhodnout o podmínkách zákazu. Součástí by měli být zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí, Ústřední komise pro ochranu zvířat, Státní veterinární správy, vybraných chovatelských svazů a cirkusů.

Zástupci největších cirkusů se v návaznosti na to spojili a žádali odbornou diskusi. Podle provozovatelů úřad návrh oznámil bez empirické studie, výzkumu či sběru dat v terénu. Cirkusy předem žádné indicie o chystané novele zákona na ochranu zvířat proti týrání neměly.

Už dříve předali aktivisté resortu petici proti chovu volně žijících zvířat v cirkusech, pod kterou se tehdy podepsalo 14 tisíc lidí. Zhruba stovka lidí také například na začátku října demonstrovala u vchodu do cirkusu Berousek na pražské Letenské pláni a na konci října u cirkusu Bob Navarro King. Nelíbilo se jim zacházení se zvířaty v podobných zařízeních.