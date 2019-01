Michle/Brandýsek /FOTOGALERIE/ - Procházíte se v letošní donedávna nezimní zimě parkem, třeba Seminářskou zahradou, a najednou vidíte, že se támhle u křoví mezi suchou trávou a zbytky listí něco hýbe. Že by hraboš? Ne, je to ježeček, maličký, že by se do dlaně vešel. A co teď s ním, vždyť skutečná zima jistě přijde a on umrzne.

„Takových případů jsme měli letos už několik. Zima totiž byla zatím velmi teplá, zvířata to mátlo a například ptáci začínali hnízdit a ježci se probouzeli ze zimního spánku. V přírodě nemají žádnou potravu a mají nízkou váhu, zimu by nepřežili, musí se o ně postarat člověk,“ říká David Zítek, pracovník zvířecí záchranky při kanceláři Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).

Silná záchranná síť

Záchranou volně žijících zvířat se u nás zabývají stanice pro handicapované živočichy začleněné do Národní sítě záchranných stanic a koordinované Českým svazem ochránců přírody. Najdeme je ve všech krajích, jen v Praze není žádná. Proto je třeba přinést zachráněné zvíře do pražské zvířecí záchranky, která funguje v Michli. Její pracovníci se o zvíře postarají, zajistí mu veterinární pomoc a potom jej odvezou do nejbližší záchranné stanice.

„Je to v Pátku u Poděbrad, ve Vlašimi a v Brandýsku u Kladna. Ještě letos bychom ale měli mít stanici v Praze v Jinonicích, kde již kdysi působila pod jinou hlavičkou. Nyní bude patřit Lesům hlavního města Prahy, ale bude spolupracovat s námi,“ vysvětluje Petr Stýblo, ředitel michelské kanceláře ČSOP.

AVES není jen pro ptáky

Za ježkem, kterého přinesla paní ze Seminářské zahrady do Michle začátkem týdne, jsme se vypravili za Prahu do Brandýsku u Kladna. Tam sídlí záchranná stanice AVES (latinsky ptáci). Má na starost oblast Kladna, Kralup nad Vltavou, Mělníka, Neratovic, Rakovníka a Slaného. AVES sídlí až pár set metrů za Brandýskem, asi půldruhého kilometru od okraje Kladna. V těsném sousedství jsou dva rybníky a proslulý park Čabárna o rozloze asi 3,5 ha, kde jsou jezírka s kapry a vodními rostlinami. Záchranná stanice mu tak trochu konkuruje, protože kromě zachráněných zvířat pečuje i o domácí druhy, například ovce, koně a prasata.

„Plánujeme, že sem na jaře pořídíme ještě dvě telátka, aby děti viděly, že kráva ve skutečnosti není modrá,“ říká s úsměvem Petr Starý, šéf stanice. Za zachráněným ježkem nás vede k ošetřovatelce Kláře Jirglová, která vede farmářský kroužek. Právě v jeho rámci se mohou děti seznámit s péčí o domácí zvířata a dospělí zase třeba se zpracováním ovčí vlny.

Zachránění počkají na jaro

Klára nám ukazuje „pražského“ ježečka. „nebylo mu nic, jen měl opravdu nízkou váhu, tak ho teď přikrmujeme kuřaty, moučnými červy nebo namočenými kočičími granulemi. Až přibere, bude moci ještě zazimovat,“ říká ošetřovatelka.

Pak nás láká ještě za dalšími svěřenci, kteří přibyli do stanice teprve nedávno. Jde o netopýry. Jeden z nich je poraněný na zádech. „Pokousala ho kočka, snad si ho spletla s myší. Ale už jsme ho dali dohromady a až se trochu vykrmí, dáme ho spát do pískového sklepa. Na jaře ho zase vrátíme do přírody, pokud možno tam, odkud k nám přišel,“ dodává na vysvětlenou Klára.

Stanice AVES v Brandýsku stojí za návštěvu i nyní v zimě. Kromě zraněných druhů a zvířat chovaných pro farmářský kroužek, má v péči i další chovance například pár sov sněžných, výra velkého, párek poštolek, který pravidelně vyvádí mladé, orla mořského i ptáky zdánlivě tak obyčejné, jako jsou holubi hřivnáči. Zejména děti zaujmou i kachny, husy a labutě.

Vždy je tu na co se dívat a vstupné je dobrovolné. K typu na výlet se hodí i to, že do Brandýska jezdí jak autobus, tak i vlak a autem je to z Prahy zhruba půlhodinka.

Petr Starý vede stanici pro handicapovaná zvířata AVES od samého začátku, tedy asi deset let. Říká, že zájem o její činnost rok od roku narůstá.



Proč se vaše stanice jmenuje zrovna AVES?



Latinsky to znamená ptáci, ale faktem je, že dnes tu chováme i jiná zvířata, například ježky, netopýry a na jaře i poraněné zajíčky či koloušky.



Kolik zvířat už stanicí prošlo?



Přesně to spočítáno není.



Stanice existuje více než deset let a za tu dobu jí prošly tisíce živočichů. Ne všechny se podaří zachránit, ale zhruba polovinu zachráněných zvířat se povede vypustit zpět do volné přírody.



Jaké živočichy vám lidé nejvíce přinášejí nyní v zimě?



Nejčastěji volají, že viděli přimrzlé labutě na rybníce, ale to je většinou planý poplach. Ony si na led přidřepnou, aby si chránily nohy před studeným větrem. Obvykle lidem radíme, aby k nim hodili třeba kouli sněhu. Labutě se pak postaví a hned je jasné, že nejsou přimrzlé. Přimrzne obvykle nemocná labuť nebo nějaká hodně stará, vysílená. Za těch deset let jestli jsme měli jeden takový případ.



Když je zima tužší, tak se k nám častěji dostávají sovy, káňata nebo poštolky. Pak mají totiž tito dravci těžší přístup ke kořisti, když jsou pole zapadaná sněhem. Potom čekají na stromech u silnic, zda náhodou auto nesrazí zajíce a oni si budou moci pochutnat na té mršině. Jenže auto někdy srazí je.