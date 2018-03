Zvířata v pražské zoo si užívala sníh. Letos možná naposledy

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 30 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů Manažer Centra kariéry a rozvoje. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Spálená č.p. 76/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, Kontaktní osoba: Strachová Veronika, e-mail: strachova@vso-praha.eu, Podmínky zařazení do výběrového řízení: , Zaslání žádosti o zařazení do výběrového řízení na sekretariát Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s., Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 nebo prostřednictvím emailu na: strachova@vso-praha.eu a to nezpozději do 31. května 2016, Žádost o zařazení do výběrového řízení bude obsahovat: , 1) Strukturovaný profesní životopis, 2) Práci v rozsahu max. šesti normostran na téma: "Koncepce fungování Centra kariéry a rozvoje", Pracovní náplň:, - organizování kariérních dnů, - organizování seminářů zaměřených na měkké a manažerské dovednosti , - organizování kariérní porady, osobnostního testování, koučingu, stínování manažerů a mentoringu, - organizování psychologického poradenství , - vyhledávání a zrpostředkování informací o pracovních příležitostech a stážích, - pomoc při tvorbě životopisů a přípravě na příjímací pohovory, - zprostředkování služeb agentur na vyžádání studentem, - komunikace se zaměstnavateli a agenturami, Požadavky na pozici: , - ukončený bakalářský stupeň studia, magisterský stupeň výhodou, - výborná znalost českého jazyka slovem i písmem, - výborná znalost anglického jazyka slovem i písmem, - znalost práce na PC (MS Office - zejména Word, Power Point, Excel), - schopnost se rychle rozhodovat, najít vhodné řešení, - výborné komunikační schopnosti, asertivita, - orientace na zákazníky, - organizační dovednosti, - odolnost vůči stresu, - zodpovědnost a spolehlivost , - samostatnost , - přesnost, důslednost, smysl pro detail , - flexibilita, - orientace na výsledek, - kreativita, - ochota cestovat (cca. 30% pracovního času). Pracoviště: Vysoká škola obchodní v praze, o.p.s. - 002, Spálená, č.p. 76, 110 00 Praha 1. Informace: Veronika Strachová, .