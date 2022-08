FOTO: Z letňanského areálu AVIA má vzniknout nová čtvrť. Předtím ho čeká čištění

Pokud se směna neuskuteční, bude podle něho městská část nadále platit několik milionů korun ročně za nájem míst na sídlišti, nezbytných k veřejnému užívání, a jejich další rozvoj by byl problematický.

Plány korporace v Letňanech jsou zatím nejasné. „Do dojednání konkrétních závěrů je komentování situace předčasné,“ poznamenal mluvčí CPI Jakub Velen.

Developerská společnost v 90. letech minulého století skoupila na sídlišti mnoho bytů a dalších nemovitostí. Byty následně prodávala za tržní ceny.

„Je to velký hráč, který má mnoho pozemků. Jejich zájmem je někde stavět a klidně si počkají. Možnosti městské části zamezit jednotlivým projektům jsou přitom omezené, pokud je záměr v souladu s územním plánem a získá posvěcení příslušných státních úřadů. Otázka tedy stojí tak, zda obětovat Bahok a dostat CPI ze sídliště napořád, nebo čekat, co se stane,“ prohlásil Lněnička, podle kterého je případný odkup pozemků od CPI nad finančními možnostmi Letňan a magistrát není pomoci příliš nakloněn.

Přednesené argumenty v sále vzbudily velkou vlnu nesouhlasu. „Pokud dojde ke směně, zájmem CPI bude komplex rychle zbourat a postavit tam dva až tři věžáky. Řešil bych to po volbách, třeba se nové vedení Prahy do řešení situace více zapojí,“ uvedl bývalý místostarosta a opoziční zastupitel Ondřej Miffek (Krásné Letňany).

Další řečník navrhl, ať si městská část vezme na výkup pozemků od CPI dlouhodobou půjčku v řádu stovek milionů korun. Zazněl i návrh obrátit se na stát. „Situace Letňan je unikátní v rámci celého Česka. V 90. letech někdo spískal privatizaci a zodpovědný je za to stát, respektive někdejší Fond národního majetku. Extrémní situace proto vyžaduje extrémní řešení. Měli bychom hledat cestu k tomu, aby stát napravil újmu – oslovit ho, aby dal výhodný úvěr, garanci za úvěr nebo se podílel na odkupu,“ navrhl další z účastníků veřejné diskuse.

Drobných krámků je v Bahoku asi dvanáct

Areál Bahok tvoří obdélníkový shluk jednopodlažních budov, směrem k sídlišti v nich sídlí obchody a služby, ve vnitřním dvoře se nachází pár dílen. Mezi asi tuctem provozoven je například květinářství, sklářství, pizzerie, opravna sportovních potřeb a servis klíčů nebo krámek s potravinami.

„Potraviny tu prodávám už řadu let. Zákazníky jsou převážně místní lidé ze sídliště. Nevím, kam by chodili pro drobné věci, pokud budeme muset skončit. Nájem od obce je přijatelný, obávám se, že nenajdu žádnou alternativu v okolí, která by se dala ekonomicky zvládnout,“ řekl podnikatel Artur Hovsepyan, původem z Arménie.

Václav Baloun, který provozuje nedaleký servis sportovních potřeb, drobné opravy a prodej elektra, patří v Bahoku mezi pamětníky, dobře zná místní poměry. Letňany by se podle něho neměly zahušťovat, dokud nebude vyřešena zapeklitá dopravní situace, což v praxi znamená například výstavbu obchvatu.

„Silniční síť v oblasti sídliště je stejná jako v 70. letech minulého století. Ve všedních dnech tady prakticky nejde zaparkovat. Samostatnou, nepříliš veselou kapitolou je pak občanská vybavenost typu škol a školek,“ poznamenal Baloun, podle jehož mínění se Bahok vzhledem k jeho stavu bude tak jako tak do pěti let bourat, přál by si ale, aby demolice a následná výstavba byly v režii městské části.

Proti zvažované směně je jednoznačně také bývalý starosta Letňan Ivan Kabický (dříve ODS, dnes Krásné Letňany). „Devadesát procent pozemků CPI na sídlišti je bezcenných. Navržené podmínky této směny jsou nejasné a diktuje je CPI,“ poznamenal Kabický, podle kterého dosud neexistuje ani nezávislé ocenění těchto pozemků.