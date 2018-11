Zubožený psí nalezenec se má skvěle. Posílá krásný předvánoční pozdrav

Nové vedení hlavního města se snaží plnit předvolební sliby hned na začátku. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), který je v pražské radě zodpovědný za dopravu, v úterý prohlásil, že do čtyř let by se měly vrátit tramvaje na Václavské náměstí. Koleje už ostatně jsou předem nainstalovány mezi novou a čerstvě opravenou historickou budovou Národního muzea.