DŮM ZUBNÍ PÉČE. Rodiče jej vítají, někteří školáci na něj ale asi nebudou vzpomínat rádi. | Foto: Ivan Babej

Starost se sháněním volného stomatologa, který přijímá děti, nyní odpadne rodičům z Prahy 10. Nedaleko od metra Strašnická totiž začíná fungovat unikátní zařízení – Dům zubní péče o dítě.

Zdravotnické středisko by v budoucnu mohlo navštěvovat až několik tisíc místních školáků. Na děti tady budou čekat čtyři zařízené ordinace a přednáškový sál, kde se budou konat osvětové programy nabízené především pro školy. Uvažuje se zároveň i o zřízení zubní pohotovosti pro mládež do osmnácti let.

Zubní péče u nás zaostává

„Dům vznikl opravou zchátralé budovy bývalé lékařské služby první pomoci, která je zajišťována malešickou poliklinikou,“ sdělil starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský (ODS).

Na rekonstrukci objektu za jedenáct milionů korun přispělo také ministerstvo zdravotnictví. „O tom, že je potřeba, není pochyb. Zubní péče u nás v republice totiž zaostává. Rozpadly se zavedené programy primární i sekundární zubní prevence jako byly fluorizace a kolektivní školní prohlídky. Výskyt zubního kazu u dětí je proto daleko vyšší než v jiných zemích Evropské unie,“ řekl místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a zároveň zastupitel Prahy 10 Boris Šťastný (ODS).

Podle prezidenta Stomatologické komory Jiřího Pekárka by si z Prahy 10 mělo vzít vzor každé větší město. „Zubařů v metropoli je nedostatek, úplně nejhorší je to však se sháněním odborníků, kteří by přijímali děti,“ doplnil.

Právě jeho projekt nestátního zdravotnického zařízení v konsorciu se společností Sagena Dental Services zvítězil ve výběrovém řízení na provozovatele domu. „Prvního září jsme zahájili zkušební provoz a zatím fungují dvě ordinace. Bude ještě zhruba čtvrt roku trvat, než se dovybaví celý objekt,“ uzavřel Pekárek s tím, že lékaři teď chtějí uzavřít smlouvy se všemi pojišťovnami.

Na ortodoncii a s ní spojené služby jako je nasazování rovnátek, budou muset malí pacienti i nadále chodit do vinohradské nemocnice nebo do soukromých ordinací. Podle Pekárka je totiž problém v tom, že ortodontisté zpravidla nechtějí pracovat jako zaměstnanci a raději si otevírají vlastní praxe. Rodiče nové zařízení i přesto vítají. „My sice už svého zubaře máme, ale vím o tom, že někteří rodiče měli s registrací svého potomka problém,“ řekla Deníku Pavlína Měšťáková z Malešic.