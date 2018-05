Zrušení ramp není pravděpodobné. Proměna Václavského náměstí se jen zbrzdí

Verdikt městského soudu zkomplikoval úpravu dolní části Václavského náměstí. Revitalizaci v podobě nové dlažby a pěší zóny s vysazenými stromy chce vedení metropole dokončit z větší části do konce roku. Problémem jsou však nájezdové rampy k podzemním garážím na stranách náměstí, které jsou součástí projektu.

Dva pražské spolky se opakovaně odvolaly proti povolení k proměně náměstí právě kvůli existenci ramp. Ty podle nich neslouží veřejnému zájmu, protože mají mimo jiné přivádět auta do garáží soukromých investorů. A minulý týden dosáhli aktivisté dílčího vítězství u soudu. Ten totiž uznal, že loňský „souhlas“ ministerstva kultury s rampami nebyl procedurálně správný, protože mu předcházelo zkrácené odvolací řízení.

Bývalý ministr Daniel Herman (KDU-ČSL) zvrátil stanovisko vlastních úředníků z odboru památkové péče, kteří se vyslovili proti rampám. Odvolací řízení se teď proto musí opakovat v řádné podobě, tedy s účastí všech dotčených osob. „Došlo k procesnímu pochybení, které mohlo mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Ve zkráceném řízení se nemohli vyjádřit všichni účastníci řízení,“ vysvětlila mluvčí soudu Markéta Puci.

Podle primátorky Adriany Krnáčové zatím není jasné, jestli budou moct už započaté práce na Václavském náměstí pokračovat před koncem opakovaného řízení, nebo jestli verdikt zabrzdí celou akci. Město prý ale využije všech zákonných prostředků, aby rozhodnutí soudu zvrátilo.

Věc se vleče už třináct let

„Projekt je vysoutěžen od roku 2005 a teprve v tomto roce se nám podařilo získat veškerá povolení. Pak ale přijde soudní rozhodnutí, že ministerstvo kultury udělalo někde procesní chybu, a celý projekt se opět zkomplikuje,“ prohlásila Krnáčová.

Její náměstkyně Petra Kolínská (Zelení) také hájí snahu města revitalizaci dál neodkládat, ale má pochopení i pro oponenty. „Ty garáže na Václavské náměstí nepatří, nemají tam co dělat. Chápu, že je proti nim odpor, protože je to relikt minulosti, který snad půjde v budoucnu zahrabat a zapomenout. Zároveň ale chápu paní primátorku, že už nechtěla projekt postopadesáté předělávat,“ uvedla Kolínská s tím, že považuje za lepší strpět „jizvu“ v podobě garáží, než čekat s revitalizací dalších patnáct let.

„My jsme to zdědili. Příslušné smlouvy uzavřela v roce 2012 Alexandra Udženija z ODS. Soukromí investoři na to nijak netlačili, spíš se tomu přizpůsobili. Hlavním objednatelem garáží je Praha 1. Zdědili jsme smlouvy, které nebylo vlastně možné vypovědět,“ dodala radní. Revitalizace už každopádně začala výkopy. A podle neoficiálních informací by uvedení do původního stavu trvalo asi půl roku.

Postup ministerstva kultury napadl Klub za starou Prahu. Jeho předsedkyně Kateřina Bečková uznává, že soud zatím uznal jen formální námitky, nikoliv ty proti samotné přítomnosti ramp. „Rozhodně to není konečné vítězství, ale krok, který samozřejmě vítáme. Z našeho věcného a odborného hlediska trvají námitky, které máme od začátku,“ reagovala Bečková.

Ministerstvo kultury zatím nechce odhadovat délku odvolacího řízení. „Soudní rozhodnutí nastudujeme a teprve pak se budeme moct vyjádřit konkrétněji s tím, že pochopitelně nabídneme součinnost magistrátu, který je žalovanou stranou,“ sdělila za ministerstvo kultury mluvčí Kateřina Cigánková.