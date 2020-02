Zrušení linky H1 je „vrtěti psem“. Vozíčkáři vítají bezbariérové stanice metra

Od loňského července řeší někteří hendikepovaní spoluobčané v Praze zrušení autobusové linky H1, která jezdila mezi Černým Mostem a Florencí. Jiní vozíčkáři upozorňují spíše na to, jak magistrát hlavního města (ne)směřuje k cíli z roku 2013. Do pěti let by totiž měla být městská hromadná doprava v metropoli bezbariérová. Jedním z dílčích kroků jsou nové nájezdové rampy v šesti stanicích metra B.

V pražském metru na lince B přibyly nájezdové rampy pro vozíčkáře či matky s kočárky. | Foto: The Tap Tap, facebook