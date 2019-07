Akci doprovodila hudba Jaroslava Ježka a písničky z éry Osvobozeného divadla. Živě zahráli a zazpívali nevidomí muzikanti z organizace Návštěvy Potmě (z Nadačního fondu Světluška). Po mole se prošla i psycholožka Jiřina Prekopová, která brzy oslaví 90 let.

„Módní přehlídka v RoSe je vždy úžasná akce. Je to přehlídka seniorů, kteří do toho jdou s humorem a s nadhledem. A přestože mají různé zdravotní neduhy, pořád jsou při síle. I když jsme staří, stále můžeme být elegantní. Ráda nosím klobouky, tak se určitě v nějakém projdu i po červeném koberci. Čím jsem starší, tím víc se těším,“ říká nadcházející jubilantka. Nejstarší modelkou byla jednadevadesátiletá paní Vlasta Smrčková.

Vzácným hostem byla herečka Jitka Schneiderová, které je téma letošní módní přehlídky v RoSe blízké. Po studiích totiž hrála v představení Revue Voskovec a Werich a ráda na to vzpomíná. „Ráda vidím, když se propojují generace nejmladších a nejstarších, protože obohacení je často vzájemné. Já ráda nosím to, v čem se cítím dobře a mám pocit, že mi sluší,“ prozrazuje Schneiderová.

„Léto v RoSe už si neumíme bez módní přehlídky představit. Je to akce otevřená široké veřejnosti a my budeme rádi, když se přijdou lidé podívat, jak se dá využít volný čas naplno a s radostí. To totiž k RoSe patří, ať už přijdete na přehlídku, do knihovny, na nějakou přednášku nebo dílnu,“ uzavírá Anna Ježková za Centrum a Rezidenci RoSa.