Let měl velké zpoždění, Travel Service ale stížnosti klientky ignoroval

/INFOGRAFIKA/ Ivana Václavková, cestující, která měla v červenci zpožděný let z bulharského Burgasu, více než čtyři měsíce nedostala od letecké společnosti odpověď na reklamaci. Díky urgencím Pražského deníku dostane ona a tři její příbuzní odškodnění 25 tisíc korun.

Také se vám někdy stalo, že vaše letadlo mělo zpoždění? Jestli to bylo více než tři hodiny, tak jste měli nárok při letu do 1500 kilometrů na 250 euro. Ivaně Václavkové se v červenci let z Bulharska zpozdil o čtyři hodiny a devět minut.

Když zjistila, že má nárok na vrácení části peněz, neváhala, sepsala žádost o vrácení peněz, přiložila potvrzení z letiště o zpoždění a vše poslala elektronicky na leteckou společnost Travel Service. „Nikdo ze zákaznického oddělení však nereagoval. A tak jsem volala na infolinku, kde si pokaždé vzali mé údaje s tím, že mě budou kontaktovat. A nikdy se mi nikdo neozval.“

Desítky telefonážů a mailů, žádná odpověď

Ivana Václavková volala do letecké společnosti i několikrát do týdne, poslala desítky mailů. Na žádný z podnětů jí nepřišla odpověď. „Po čtyřech měsících jsem byla už zoufalá. A obrátila jsem se proto na Pražský deník, který mi už jednou zachránil peníze. To když jsem naletěla jako stovky dalších lidí na delfíní show v Praze, která se nakonec neuskutečnila.

A organizátor mi v roce 2014 po měsících tahanic díky vašim článkům jako jedné z mála poslal zpátky tři tisíce korun za vstupenky.“ Jakmile se Pražský deník začal u letecké společnosti Travel Service zajímat, proč se Ivaně Václavkové nikdo neozývá, druhý den najednou dostala ze zákaznického oddělení e-mail.

Aerolinkám chyběly ověřené plné moci

„Žádost o kompenzaci paní Václavkové nemohla být vyřízena, neboť není kompletní. Neobsahuje ověřené plné moci spolucestujících, které požadujeme v souladu s přepravními podmínkami v zájmu ochrany zákazníků před zneužitím identity při kompenzačním řízení. S těmito podmínkami by se měli klienti seznámit již při nákupu letenky či zájezdu. Nicméně paní Václavkovou na uvedenou skutečnost ještě jednou upozorníme, abychom mohli její žádost zpracovat,“ napsala redakci Pražského deníku tisková mluvčí Travel Service Vladimíra Dufková.

To ale nadzvedlo Ivanu Václavkovou ze židle. „Za ty čtyři měsíce jsem mluvila s tolika pracovníky zákaznické linky, napsala desítky mailů, na které jsem nedostala žádnou odpověď… Tak děkuji, že díky Pražskému deníku jsem se aspoň dozvěděla, v čem je problém.“

Na Pražský deník nedám dopustit

Ivana Václavková tedy na poště minulé pondělí ověřila požadované plné moci a poslala je do letecké společnosti. A hned za dva dny dostala e-mailem informaci, že jí peníze přijdou na účet do sedmi pracovních dní. „Na Pražský deník nedám dopustit. Už dvakrát jste mi zachránili peníze!“ napsala Ivana Václavková do redakce.

Dobrá zpráva pro všechny slušné lidi

„Je mi jasné, že mnoho lidí by podobný přístup aerolinek po pár telefonátech odradil, že by třeba po týdnech marného čekání nad těmi penězi mávli rukou. Ale mně šlo o prin-cip… A je to také dobrá zpráva pro všechny slušné lidi. Že i jedinec proti velkému kolosu může vyhrát.“