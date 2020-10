„Elvis žije?“ ptá se titulek článku na webu Fox News. Podle amerických žurnalistů se totiž „snímek gorily ze světoznámé zoo se stal virálním poté, co amatérská fotografka zachytila masivního savce“, který nápadně připomíná slavného „krále popu“.

„Chodím do Zoo Praha fotit gorily už čtrnáct let. Jen Richarda mám na několika tisících fotografií. Na této konkrétní sedí Richard ve venkovním výběhu a vypadá, že zpívá pro návštěvníky, kteří se na něj přišli podívat,“ popsala autorka Štěpničková v tiskové zprávě. „Zároveň jí petržel a vypadá velmi sexy,“ dodala fotografka pro americké médium. Její snímek, který vznikl zhruba před týdnem, převzala britská agentura SWNS, se kterou fotografka pravidelně spolupracuje. Posléze se Richard alias Elvis rozšířil dál do světa.

„Richard patří mezi naše celebrity již řadu let, teď to znovu dokázal,“ řekl o gorilím samci ředitel pražské zoo Miroslav Bobek a připomněl, že slonici Shanti kdysi přivezli filmaři do Čech pro natáčení role slůněte Bimba ve filmu Pan Tau a hroší samici Zuzana, která zprostředkovaně účinkovala v komedii Hroch. „Zprostředkovaně proto, že podle ní byl vyroben model hrocha použitý ve filmu,“ vysvětlil Bobek.

Úspěch, který zaznamenala tato fotografie, je paradoxní v tom, že zachytit goríloho samce není podle jeho chovatele nic jednoduchého. „Richard nemá velké fotoaparáty a kamery příliš v lásce. Jakmile je zahlédne, nechá fotografa pouze párkrát zmáčknout spoušť a hned se otáčí zády,“ prozradil vrchní chovatel goril Martin Vojáček.

Amatérská fotografka Štěpničková přiznává, že primáty fotí nejraději, avšak v poslední době se zaměřila na letos narozená slůňata Lakunu a Amalee: „Snažím se zachytit, jak rostou.“