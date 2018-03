Zpět do starých časů: více volebních obvodů má zvýhodnit velké strany

O návrat k systému, který by byl výhodnější pro velké strany, se možná pokusí ODS a ANO. Ostatní strany v pražském zastupitelstvu budou podle zjištění Pražského deníku proti.

Zastupitelé ODS a možná také ANO připravují podle kuloárních informací návrh na opětovné rozdělení Prahy do více volebních obvodů. Občanští demokraté ho prosadili v minulosti už několikrát, naposledy v roce 2010.

Vyšší procento hlasů

Tehdy si na to stěžovaly u soudu tři menší strany, které sice v metropoli celkově získaly přes pět procent hlasů, kvůli zavedení sedmi kandidátek jim to ale nestačilo na jediné místo v zastupitelstvu. Z každé kandidátky totiž do pražského sněmu proniklo devět lidí a někteří kandidáti potřebovali ke zvolení vyšší procento hlasů než v případě celoměstského obvodu. Stížnost na „neoprávněné znevýhodnění malých stran“ nakonec neuspěla a platnost voleb potvrdil Ústavní soud.

Právě občanští demokraté se po intermezzu v roce 2014, kdy byla metropole opět jedním obvodem, údajně znovu chystají navrhnout rozdělení. Tvrdí to alespoň bývalý magistrátní politik a dnes europoslanec za ČSSD Miroslav Poche, který se prý takovému plánu proti zájmům vlastní strany snaží zabránit.

Oficiální postoj strany není jednoznačný

„ODS by to asi vyhovovalo i proto, že nemá jasného lídra. Nálezy soudů z let 2010 a 2011 jsou ale zřejmé tehdy to prošlo jen o hlas, protože to bylo pozdě podané. Kdyby se to teď zavedlo znovu, tak už by to soud nejspíš shodil,“ spekuluje Poche.

Oficiální postoj pražské ODS zatím není jednoznačný. „Jak jeden, tak více volebních obvodů mají svá pro a proti. My počkáme na návrhy, které budou předloženy, a budeme se rozhodovat výhradně podle toho, co bude lepší a přehlednější pro voliče,“ sdělila Pražskému deníku předsedkyně zastupitelského klubu Alexandra Udženija.

ANO: Diskuse o tom nejspíš teprve bude

Jasný názor na volební obvody zatím nezaznívá ani od hnutí ANO, které minulé volby v Praze vyhrálo. „Nemám na to silný názor a neslyšel jsem ho zatím ani od nikoho z kolegů. Diskuze o tom nejspíš teprve bude,“ uvedl zastupitel hnutí a zároveň poslanec Patrik Nacher. O postoji ANO by mělo rozhodnout předsednictvo krajské organizace. Konkrétní způsob hlasování v říjnových komunálních volbách musí schválit zastupitelstvo nejpozději 85 dnů před jejich začátkem.

Případná změna ale nemá valnou šanci na úspěch kvůli stanoviskům ostatních subjektů. ANO a ODS mají dohromady jen 25 zastupitelů z 65 a další strany vnímají více obvodů jako snahu o manipulaci volebních výsledků.

TOP 09 a Piráti chtějí jeden obvod

„My budeme trvat na jednom obvodě, ačkoliv to pro nás není výhodné. V minulosti jsme ale brojili proti těmto čachrům velkých stran, takže je to pro nás principiální otázka,“ komentoval to Václav Novotný, šéf klubu TOP 09, který je druhý nejpočetnější. Podobně to vidí Piráti, kteří se letos na rozdíl od předchozích voleb považují za favority.

„S více obvody dochází k pokřivování poměrného systému směrem k většinovému, protože to pomáhá větším stranám a škodí menším. Ač bychom z toho těžili, tak z principu nesouhlasíme,“ reagoval předseda pirátských zastupitelů Adam Zábranský.

Měřit stejným metrem

Jeden obvod jednoznačně podporují kromě sociálních demokratů i komunisté a podle radního Jana Wolfa také lidovci a celá Trojkoalice. „Vždy jsme byli proti takovému volebnímu inženýrství. Pokud by stejný systém platil před čtyřmi roky, neuspěli by tehdy Piráti ani komunisté. Někomu by to vyhovovalo, my ale chceme měřit všem stejným metrem,“ řekl Wolf (KDU-ČSL).

Jeho kolegyně z Trojkoalice, náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Zelení) má o něco méně rezolutní pohled. „Velmi záleží na tom, jaký návrh bude předložen. Zatím jsem neviděla žádný, který by přinášel garanci férovosti vůči voličům,“ poznamenala Kolínská. Před čtyřmi roky se pokusili poslanci ČSSD udělat z Prahy jeden volební obvod natrvalo. Návrh novely zákona o hlavním městě ale tehdy neprošel.

Spolek z Prahy 15 je pro 22 obvodů

Opačným směrem naopak působí iniciativa spolku Basovník z Prahy 15, který je spojený s ODS.

Spolek na serveru izitra.info pléduje za zavedení 22 volebních obvodů, které by odpovídaly těm městským a z místních kandidátek by „vysílaly“ do pražského zastupitelstva mezi jedním a sedmi lidmi, v závislosti na počtu obyvatel daného území.

„Pražané by vybírali z přehledného seznamu místně známých kandidátů, na rozdíl od celoměstské kandidátky s asi dvěma tisícovkami jmen,“ zní obhajoba plánu s dovětkem, že dnes na magistrátu nemá „své zástupce“ pět z dvaadvaceti obvodů a dokonce většina z 57 městských částí. „Obecně podle nás platí, že čím méně obvodů, tím víc pragocentrismu,“ dodává k návrhu server izitra.info.