Zotavená orangutanice Mawar se vrátila do výběhu. Hned se chtěla pářit

Informační technologie - Informační technologie Programátor 41 500 Kč

Vývojáři softwaru QA Specialist. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 41500 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce: Hvězdova č.p. 1734/2c, 140 00 Praha 4, kontakt: Manová Michala, e-mail: career@zindulka.com, Náplň práce: , Příprava testovacích scénářů , Manuální testování webových řešení napříč mobilními zařízeními a prohlížeči , Příprava test reportů , Příprava uživatelské dokumentace , Komunikace s vývojáři , , Požadujeme: , Zkušenosti s testováním webových aplikací , Angličtina na středně pokročilé úrovni (nebát se mluvit a mít zájem se rozmluvit), protože tým vývojářů a testerů je mezinárodní , Proaktivní přistup ke své práci , Výhodou je znalost automatizace ve WebDriveru, ale není podmínkou , Výhodou je znalost Jiry/TFS, ale není to podmínkou , , Job description:, Testing scenarios preparation, Manual testing of web solutions throughout various mobile devices and browsers, Testing reports preparation, Users documentation preparation, Communications with developers (primarily .NET specialization), , Experience needed:, Experience with testing of web applications, Fluent English, Proactive attitude, innovative thinking, ambition to professionally grow, Big advantage (not a must) is knowledge of WebDriver, JIRA, TFS, Výhody: Multisport karta, jazykové kurzy, firemní akce / Multisport card, english languages courses, teambuildings. Pracoviště: Yachting.com, s.r.o., Hvězdova, č.p. 1734, 140 00 Praha 4. Informace: Michala Manová, .