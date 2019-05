Zoo Praha odchovala zatím největší počet mláďat dvojzoborožce nosorožčího v Evropě – třináct. Koncem března se zde vylíhla další dvě mláďata, čímž pražská zoo zvýšila jak vlastní, tak evropský rekord.

Dosud nejzkušenější samice v evropských chovech – pražská Markéta, však tentokrát z nějakého důvodu opustila vejce již v době líhnutí prvního z mláďat. Chovatelé proto malé dvojzoborožce přemístili do líhně a vyrobili speciálního maňáska, s jehož pomocí je dokrmují sami.

Maňásek je jako živý

„Zoborožci jsou inteligentní ptáci, takže pokud bychom je krmili v přímém kontaktu s člověkem, došlo by k takzvanému vtištění, kdy by pak člověka vnímali jako partnera, nebyli by schopni se nadále rozmnožovat a byli by zlí vůči ostatním příslušníkům svého druhu,“ vysvětlil kurátor chovu ptáků Zoo Praha Antonín Vaidl.

Na „maňáskovi“, který je věrnou napodobeninou dospělého dvojzoborožce, si chovatelé z pražské zoo dali opravdu záležet. Aby připomínal samici, přizpůsobili dokonce i duhovku umělého oka. Tento maňásek navlečený na ruce se k mláďatům dostává provizorním letovým otvorem, kterým přímo do zobáčků vpravuje kousky myší, čerstvé fíky nebo hroznové víno.

Žijí spolu celý život

Dvojzoborožci jsou nápadní, mohutní ptáci s velkým zobákem opatřeným jakousi přilbou. Ač může působit masivně, ve skutečnosti se jedná o velmi lehký útvar vyplněný především vzduchem. Na jeho povrchu je tenká vrstva rohoviny a uvnitř je zpevněný jen spletí tenkých kostěných trámečků.

Tito ptáci uzavírají manželství na celý život. V době hnízdění se samice usadí v dutém stromě na vejcích a samec ji doslova zazdí. Nechá jí jen škvíru, kterou po celou dobu hnízdění krmí nejen ji, ale později i mláďata.