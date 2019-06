Narozeninové akce se zúčastnil rovněž Tejesh Sharma. Že vám jméno nic neříká? Nestyďte se. Jde o potomka muže, který zařídil stěhování tehdy mladé slonice Gulab do Československa. Indický obchodník M. M. Sharma jednal s podnikem zahraničního obchodu Metalimex a paní Kostníková, sekretářka tehdejšího generálního ředitele Metalimexu se o Sharmu starala. „Než odjížděl, tak se ptal, co by pro ni mohl udělat. V nadsázce řekla: ‚Dovezte mi třeba slona.'," přiblížil kuriózní příběh Miroslav Bobek, současný šéf zoo v Troji.

Za měsíc po Sharmově návratu zpět do vlasti do Metalimexu dorazila zpráva, že slonice - narozená ve stájích pracovních slonů firmy Ram Bahadur Thákur & Co - je připravená. Nastalo zděšení, protože sekterářce by se samozřejmě zvíře nevešlo do kanceláře a pražská zoo neměla peníze ani na zajištění převozu z chorvatského (tehdy jugoslávského) přístavu Rijeka do Prahy. „Nakonec se to všechno podařilo. Gulab byla převezena na obchodní lodi Jiskra z Bombaje do Rijeky a pak jela na nákladním autě do Prahy," dodal Bobek.

Aby nerostla rychleji než stavba jejího pavilonu…

Stranický tisk však líčil události trochu jinak, získání Gulab bylo podle Rudého práva (článek s titulkem Už je tady! z 5. 6. 1966 níže) výsledkem jednání pracovníků zoo. Samička slona indického měla být náhradou za Petra, prvního slona afrického v historii pražské zoo. Dne 28. 7. 1965 však slon Petr musel být převezen do Zoo Ostrava, která měla jako jediná v zemi vhodný a volný pavilon. Gulab jakožto „nechtěný dárek“ měla sloužit alespoň jako motivaci, aby komunisté splnili závazek a postavili slonům nové zázemí.

Kdo? Slon přece! Totiž: všichni obyvatelé hlavního města se dobře pamatují, proč oblíbený slon Petr opustil Prahu: byt se mu rozpadal. Bylo to k vzteku, vždyť my v Praze leccos dovedeme, ale postavit útulek pro slona ne. Pracovníci pražské zoo se nedali. Pomohli zaměstnanci stavebního podniku Výstavba kamenouhelných dolů Kladno, kteří slíbili, že do tří let náročný pavilón pro slona postaví. To není vše. V zoo si řekli, co kdyby byl aspoň nějaký malinký, malinkatý, slůňátko jako do kapsy, však až povyroste, měl by už nádherný byt. Začalo jednání a výsledek? Mladičká devítiletá slečna-slonice Gulab, vysoká „jen“ dva metry, vážící - no, co to je - necelé dvě tuny nastoupila cestu z Indie do Prahy. A dnes, kdy v jako každou vydařenou neděli zavítali návštěvníci do zoo, čekáme již „slečnu“ v Praze. Teď jen držíme palečky, aby nerostla rychleji než stavba jejího pavilónu…

Pavilon velkých savců (slonů, hrochů a nosorožců) byl však otevřen až v roce 1971 v době počínající normalizace společnosti. Údolí slonů, kde žije Gulab jako vůdčí samice stáda dodnes, byl dokončen v roce 2013 jako největší a nejnákladnější (346 milionů korun) stavba v historii pražské zoo. A teď v sobotu se zde konala oslava 60. narozenin slonice Gulab, která ve skutečnosti přišla do hlavního města z Bombaje jako sedmiletá.

Kromě vzácného indického hosta přišli popřát kurátor chovu savců Pavel Brandl, pamětník Zbyňek Šíša, vrchním chovatel slonů Martin Kristen či herci Miroslav Táborský a Pavel Kikinčuk. Pracovníci Zoo Praha předali oslavenkyni „dort“ s růžemi, protože Gulab v překladu znamená právě růže. Jako dárek dostala slonice obrovskou dřevěnou špulku na hraní, který podle chovatelu udělá ve výběhu radost také ostatním členům stáda, mezi nimiž si paličatá Gulab dokáže zjednat respekt.