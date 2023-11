Letošní 17. listopad budou v Zoo Praha slavit hned nadvakrát. Nejen jako svátek svobody, ale v tento den také oslaví narozeniny jedno z nejvýznamnějších mláďat - sameček orangutana sumaterského Pustakawana, zkráceně Kawi. V tento sváteční den budou mít děti do 15 let vstup za 1 korunu.

Pavilon Indonéská džungle čeká v tento pátek narozeninová oslava. Tři roky oslaví malý orangutan Kawi. Ten tráví většinu času pozorováním a napodobováním své matky Mawar.

„Kawiho mohou návštěvníci sledovat třeba při stavbě vlastního hnízda, což je činnost pro orangutany typická. Na noc se však stále vrací k matce a spí v hnízdě společně,“ říká chovatel Vojtěch Smolík.

Orangutánek Kawi objevuje svět:

Kromě práce na stavbě hnízda si ale malý Kawi rád pohraje různé hry nebo zkoumá každou novinku v expozici a výběhu. Podstatnou část dne věnuje i krmení, orangutanní mláďata sice pijí mateřské mléko do šesti let, neodmítne ale ani papáju nebo klíčené luštěniny.

„Zároveň je to také velký zvědavec a hračička, což nám pomáhá třeba při veterinárním tréninku. Za uplynulý rok udělal Kawi velký pokrok, takže nyní už třeba s přehledem zvládá kontrolu dutiny ústní, kterou umí na povel otevřít a setrvat, než jej chovatel prohlédne,“ dodává Smolík.

Mezi Kawiho nejoblíbenější hračky aktuálně patří jutové pytle, plachty a třeba i velký plastový kbelík.Zdroj: Petr Hamerník, Zoo Praha

Kawi je pokračovatelem geneticky velice cenné linie orangutanů Bimba a Soni, kteří do Zoo Praha přišli v 60. letech z lesů na Sumatře a stali se zakladateli zdejšího chovu. V přírodě čelí orangutani především úbytku přirozeného prostředí v důsledku masivního odlesňování a jsou kriticky ohrožení.

Zájemci se mohou přijít na Kawiho oslavu podívat během celého dne, svůj dárek ale dostane v 10 hodin dopoledne. Malí návštěvníci do 15 let mají vstup do areálu pražské zoo za jednu korunu.

