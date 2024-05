Do Zoo Praha přicestovali další dva jedinci. Tentokrát se jedná o dvojčata ledních medvědů, Gregora a Aleuta. Ti byli přivezeni do zoologické zahrady v úterý 14. května na základě doporučení evropské koordinátorky chovu tohoto druhu a nyní se pomalu začnou seznamovat se svým domovem. Oficiální přivítání čeká bratry ve středu 22. května.

Aleut (vlevo) a Gregor (vpravo) se narodili 2. prosince v norimberské zoologické zahradě samci Felixovi a samici Veře a od roku 2013 žili v Zoo Varšava v Polsku. Ačkoliv dnes jsou již dospělí, stále jsou velmi hraví a jakožto dvojčata k sobě mají blízký v | Foto: Petr Hamerník, Zoo Praha

V pražské zoologické zahradě uhynula v minulém roce medvědí samice Berta a v Praze zůstal pouze samec Tom. Na doporučení koordinátora evropského chovného programu odešel Tom letos na jaře do zoo v Almaty v Kazachstánu.

„Tom by tam měl dostat šanci zanechat po sobě potomka či raději potomky. A mimochodem, jeho otec Umca se narodil právě v Almaty, takže pro tamní zoo bude Tomův příchod podobně významný, jako byl pro nás příchod Mojiny dcery Duni," uvedli již dříve zástupci Zoo Praha.

Zoo Praha zažila velmi plodný rok. Přinášíme příběhy mláďat roku 2023

Po Tomově odchodu nyní přichází do pražské zoo dva medvědí samci, dvojčata Gregor a Aleut. Ti se narodili v prosinci 2010 v Norimberku a následně žili právě ve Varšavě. Zatímco Gregor je mohutnější a polští chovatelé mu přezdívali Grzes, jeho bratr Aleut neboli Ali se dá poznat podle vyšší postavy a vůbec štíhlejšího vzezření.

„Příchod Gregora a Aleuta bezprostředně souvisí s tím, že v Zoo Praha vznikne nová moderní expozice pro lední medvědy, jinými slovy že jsme perspektivními chovateli těchto šelem,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Oba medvědi se nyní seznamují s novým prostředím. Návštěvníci budou mít možnost je sledovat od pondělí.“

Medvědy lední chová pražská zoo od roku 1932 a zaznamenala několik významných chovatelských úspěchů. Chov medvědů ledních v zoologických zahradách totiž není nic jednoduchého, samice se často odmítají o mláďata starat nebo je usmrtí.

Umělý odchov je obtížný vzhledem ke zvláštnímu složení medvědího mléka. Poprvé na světě se to podařilo právě v Zoo Praha, a to v roce 1942. Do roku 2020 bylo u nás úspěšně odchováno 7 mláďat.

Lední medvědi v Zoo Praha v roce 2020: