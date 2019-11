Na konci loňského roku schválili zastupitelé na letošek rozpočet s příjmy 59,175 miliardy korun a výdaji 77,569 miliardy. Podle reálných dat ovšem v prvním pololetí letošního roku skončilo hospodaření Prahy přebytkem 8,66 miliardy korun. Příjmy totiž dosáhly 48,2 miliardy a výdaje 39,53 miliardy. Vliv na hospodaření měly vyšší příjmy a nižší běžné a kapitálové výdaje. V pololetí roku 2018 metropole hospodařila s přebytkem 9,7 miliardy korun.

V současném návrhu je nárůst běžných výdajů o 5,5 miliardy korun na 64,8 miliardy korun. Podle primátorova náměstka pro finance Pavla Vyhnánka (Praha sobě) je to kvůli rozhodnutí státu o navýšení výdajů na školství a platy zaměstnanců ve veřejném sektoru, což zatíží rozpočet zhruba třemi miliardami.

Zbytek peněz spolkne podle Vyhnánka pokrytí rozhodnutí předchozích vedení metropole, konkrétně „předfinancování evropských projektů a zasmluvněný nárůst kompenzace nákladů Dopravního podniku hl. m. Prahy“. Radní museli počítat také se splátkami dluhů (763 milionů korun) a tvorbu rezerv na další roky ve více než miliardové výši.

Připravujeme Prahu na budoucnost

Agentura ČTK uvedla, že Praha nyní neuvažuje o dalších půjčkách. Podle Vyhnánka si však v budoucnu nejspíš bude muset půjčit na stavbu metra D a výstavbu úseku Městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Štěrboholy známého jako Vlasta. Na tyto dopravní stavby včetně rozvoje tramvajových tratí by mohlo hlavní město využít také finance z případného přebytku navrženého rozpočtu.

Priority rozpočtu:

Oprava a rozvoj infrastruktury (silnice, mosty, chodníky…)

Investice do školství a jeho provoz

Péče o slabší v sociální oblasti

Město, v němž se dá žít – investice do životního prostředí

IT a digitalizace úřadu

„Chováme se odpovědně a připravujeme Prahu na budoucnost. V příštím roce lze očekávat první fázi zpomalení ekonomiky. S ohledem na to počítáme s růstem daňových výnosů jen 1,6 procenta, a to na rozdíl od státního rozpočtu, který pracuje s násobně vyšší částkou. Radou odsouhlasený rozpočet je vyrovnaný, výhledově pak může jít o přebytkový rozpočet, protože plánujeme výdaje nižší než reálné očekávané příjmy,“ popsal v tiskové zprávě radní Vyhnánek.

Na koaliční návrh rychle zareagovali zástupci ANO, které spolu s ČSSD a Trojkoalicí (Zelení, STAN, KDU-ČSL) vládlo v minulém volebním odbobí. Předseda zastupitelského klubu hnutí premiéra Andreje Babiše a poslanec Patrik Nacher stejně jako jeho kolega a exministr financí Ivan Pilný kritizují zejména nárůst běžných výdajů i pokles investiční položky v rozpočtu. „Vnímám to tak, že současné vedení v podstatě rezignovalo jak na velké investice, tak na hledání úspor,“ uvedl Nacher.

Koalice pekla rozpočet pod pokličkou

„Sestavit rozpočet, kde se běžné výdaje meziročně zvýší o 5,5 miliardy a kapitálové výdaje naopak o 1,5 miliardy klesnou, považuji za absolutní břídilství a nezodpovědnost. Vedení Prahy se k Pražanům chová opravdu pirátsky. Nejdříve jim peníze z kapes vytahá, a následně je prostě prožere,“ dodal Pilný, podle něhož si koalice tak „dlouho rozpočet pekla tajně pod pokličkou, až z toho vylezl tento tristní výsledek“.

„Z rozpočtu je vidět, že peníze neprojídáme, ale vynakládáme tam, kde posouvají Prahu dál. V rámci běžných výdajů jsou to například peníze do školství, životního prostředí nebo oprav léta zanedbávaných komunikací. Chceme také, aby Praha nabízela lidem kvalitní MHD za přijatelnou cenu. Zvyšujeme i částku rozdělovanou městským částem,“ oponuje Pavel Vyhnánek.

Z celkového objemu běžných výdajů skoro sedm miliard půjde na chod jednotlivých radnic. Třetinu si vezme doprava, protože podle magistrátu jízdné pokrývá pouze zhruba dvacet procent nákladů na provoz městské hromadné dopravy, zbytek hlavní město dotuje. Druhou nejvyšší položkou je pak částka 17,7 miliardy korun na školství. Další tři miliardy poputují do sociální oblasti a zdravotnictví. Město má vyčleněno rovněž 50 milionů korun v rámci takzvaného participativního rozpočtu. Při něm občané rozhodnou, jak s penězi Praha naloží a za jaké projekty je utratí.

Investice jsou podle schváleného dokumentu plánovány ve výši téměř 17 miliard korun. Doprava si vyžádá 5,38 miliardy korun, z toho půjde například 140 milionů na obnovu zřícené trojské lávky, na stavbu parkoviště P+R na Černém mostě čtvrt miliardy a 80 milionů na opravu Barrandovského mostu. Na stavbu metra D je v rozpočtu vyčleněno 1,444 miliardy.

„Jednou z nejzásadnějších priorit této koalice zůstává také řešení krize dostupnosti bydlení, která však nemá příliš velký odraz v rozpočtu. Podpora dostupného bydlení se řeší souběžně na více frontách. Jedná se zejména o urychlení procesů stavebních řízení na magistrátu, odblokování výstavby na brownfieldech, podporu družstevního bydlení, které město bude podporovat vložením pozemků, a o návrhy legislativních změn díky zákonodárné iniciativě hlavního města. Na rekonstrukce městských bytů dává město peníze ze samostatného Fondu rozvoje dostupného bydlení,“ doplnil primátor Zdeněk Hřib (Piráti).