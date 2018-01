Znovu Hrdlička: zakázky jeho firmy čelí další kritice

Opoziční zastupitel z Prahy 11 upozornil na spornou zakázku. Týká se Hrdličkovy firmy Vistoria. Podnikatel označil kritiku za pomluvy.

Společnost podnikatele Tomáše Hrdličky získala loni v létě pro firmu Vistoria další stavební zakázku. Týká se opravy tří tělocvičen v ZŠ K Milíčovu v Praze 11. A projekt opět čelí kritice kvůli předražení, podobně jako kritizovaná rekonstrukce kina Vzlet V Praze 10. „Původní rozpočet zakázky byl výrazně navýšen ze 40 na 57 milionů korun. Ten nárůst považuji za enormní, řekl Deníku Ladislav Kos, opoziční zastupitel za Hnutí pro Prahu 11 a zároveň senátor.

Jsou to pomluvy

Za alarmující považuje Kos skutečnost, že předsedou představenstva Vistorie je Petr Volf, spolupracovník někdejšího starosty Prahy 11 Dalibora Mlejnského. „Petr Volf byl v minulém volebním období pravou rukou exstarosty, který čelí dvojnásobnému obvinění právě v souvislosti se stavebními zakázkami,“ upozornil Kos. I proto možná získala Praha 11 v uplynulém desetiletí nelichotivou přezdívku „pražské Palermo“.

Podnikatel Tomáš Hrdlička jakékoli pochybení v souvislosti se stavebními aktivitami Vistorie odmítá jako účelové. Je sice většinovým vlastníkem skupiny Kupiano, které Vistoria patří, ale v jejím vedení nefiguruje a v celé skupině je přes třicet podniků.

„Nemám o tom žádnou povědomost. Pan Kos má v Praze 10 bratra. Evidentně jsou to pomluvy od stejné skupiny lidí. Pokud mají jakékoli pochybnosti, mohou se obrátit na orgány k tomu povolané,“ napsal Deníku podnikatel.

Radnice za výběrovým řízením stojí

Radnice vyhlásila výběrové řízení loni v červnu. Začátkem srpna vyhodnotila nabídky a jednoho zájemce rovnou vyloučila kvůli neposkytnutí „bankovních záruk“. Zastupitel Kos se pozastavuje i nad tím, že se do soutěže o zakázku přihlásili jen tři účastníci a jejich nabídky se lišily minimálně.

Starosta Prahy 11 Petr Jirava (ANO) tvrdí, že jeho úřad postupoval podle pravidel. „Nejvýhodnější návrh předložilo sdružení společností Vistoria Trepart, a to ve výši 59,9 milionu korun bez DPH, s termínem realizace do 350 dní od zahájení prací. Druhý účastník Energie stavební a báňská a.s. nabídl plnění ve výši 60,9 milionu a realizaci do 365 dní,“ vyjmenoval starosta s tím, že zakázku kontrolovalo i ministerstvo životního prostředí kvůli příslibu pětimilionové dotace na část zateplení. Podle Kose nelze nyní zakázku zastavit, protože oprava tělocvičen běží. Lze ji ale kontrolovat.

Zakázka pod kontrolou

Senátor bude sledovat, zda je rozpočet dodržován. Některé položky totiž podle něj Vistoria nacenila velmi vysoko za pozornost stojí ceny obkladů, podlah, ale i držáku na WC štětku, vyčísleného na 1700 KČ. „Jde o to, aby tam materiály v té hodnotě skutečně doputovaly,“ podotkl zastupitel Kos, který se na zítřejším zasedání zastupitelstva Prahy 11 navrhne provést revizi rozpočtu sporné investiční akce. „Dosavadní průběh zakázky a také angažmá pana Volfa jsou pro nás velkým vykřičníkem. Praha 11 byla v letech 200614 součástí bémovské vlády a teď jsme i u nás svědky snah o návrat těchto lidí k moci. Za podmínek nikoli příliš výhodných pro městskou část,“ domnívá se senátor a opoziční zastupitel Kos.