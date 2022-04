S novým designem, ale také s úplně novými fyzickými i digitálními prvky se Pražané v ulicích města poprvé setkají letos v létě v rámci pilotního testování, ve kterém budou moci nový systém sami vyzkoušet a komentovat. Testování bude trvat do konce roku, kdy se připomínky vyhodnotí. Postupné nasazení nového systému začne v roce 2023. Od výsledku soutěže si Praha slibuje sjednocení v současnosti tak trochu roztříštěného systému, zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti informací pro obyvatele i návštěvníky. „Současně používaný systém byl ve své době velmi nadčasový, podařilo se ho však realizovat jen na lince metra B. Ambicí je, aby se nový navigační systém zároveň stal jedním ze symbolů města,“ uvedl Ropid v tiskové zprávě.

To nejlepší ze současného systému

„Základ je srozumitelnost, dobrá viditelnost a aktuální informace. Kvalitou informací a designem se Praha konečně může srovnávat se světovými metropolemi, jako je New York nebo Londýn,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hlavního města Prahy pro dopravu. Nový systém si podle něj bere to nejlepší ze současného. „Chystáme velké krásné stavby jako metro D, nové tramvajové tratě, Terminál Smíchov nebo lanovku z Podbaby do Bohnic. Nedovedu si představit, že by tu byl informační systém z minulého století, který by nepracoval s tím, co dnes umí špičkoví designéři, a s množstvím on-line informací, které máme k dispozici. To je jako kdybyste si dali do nového auta místo satelitní navigace kompas,“ dodal.

„Nová podoba a funkčnost systému Čitelná Praha se bude testovat na pilotních projektech, necháme cestující se k němu vyjádřit a teprve poté ji budeme finalizovat. Pražané se tak s novým městským orientačním systémem začnou setkávat od roku 2023. Přitom nemáme v úmyslu všechny současné prvky vyměnit najednou a zbytečně plýtvat prostředky, naopak budeme preferovat jejich postupné nasazení tam, kde plánujeme rekonstrukce, nebo když původní prvky technologicky doslouží,“ dodal primátor Zdeněk Hřib.

Lidé si mohou položit otázku, proč Praha potřebuje systém pro orientaci ve městě, když všichni mají svou vlastní navigaci v kapse v podobě mobilního telefonu. Ukazuje se však, že i v dnešní době má moderní městský navigační systém smysl. „Podle zahraničních zkušeností se potvrzuje, že lidé se ve veřejném prostoru nebo v dopravních prostředcích ujišťují, že jdou správnou cestou, právě pomocí městského orientačního systému, a to i ve chvíli, kdy mají v ruce nejmodernější telefon s mapovými aplikacemi nebo on-line dopravními informacemi. Naším cílem je to, aby si lidé díky novému jednotnému systému cestování městem užili, mohli se kolem sebe dívat a i z rutinní cesty do práce si udělali zážitek z nového poznání,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR hlavního města Prahy.

Do mezinárodní soutěže na podobu nového orientačního systému české metropole se mohli přihlásit zájemci z celého světa. Samotná soutěž byla dvoufázová s anonymním hodnocením. Byl tak zaručen rovný a maximálně férový přístup. O soutěž, kterou administrovala společnost Czechdesign, projevilo zájem hned 16 mezioborových týmů, osm českých a osm zahraničních, mimo jiné z Německa, Švýcarska nebo Nizozemska.

Pilotní projekty v létě

Po dokončení soutěže je na řadě uživatelské testování. „V létě začneme testovat novou podobu systému v rámci pilotních projektů. Půjde třeba o totemy, obelisky, směrovky pro pěší, novou grafiku tabulí v metru nebo informací na zastávkách včetně zcela nových map okolí. Aktuálně připravujeme seznam míst, kde budou pilotní testy probíhat, a také při nich budeme sbírat názory cestujících. Připravujeme i expozice, aby si mohli lidé nový systém prohlédnout. Třeba v prostorách metra nebo prostřednictvím mobilního kontejnerového výstavního systému od IPR. Zpětná vazba nám pomůže dotáhnout finální podobu a funkčnost zejména nových prvků, které budou pro Pražany úplně nové,“ říká Petr Tomčík, ředitel ROPID.

S postupným rozšiřováním nových prvků nebo nové grafiky na stávající prvky Praha naváže od roku 2023. Nejjednodušší to bude s aplikováním nové grafiky na stávající prvky, déle bude trvat výstavba úplně nových nosičů v metru, na zastávkách povrchové dopravy nebo na pěších trasách.

„S novým designem jednotného informačního systému se vlastně vracíme k otcům zakladatelům, v tomto případě Rostislavu Vaňkovi a Jiřímu Rathouskému, autorovi jednotného vizuálního stylu pražského metra i legendárního písma Metron, který si řada cestujících pamatuje z dob před ničivými záplavami v Praze. Líbí se mi myšlenka sjednocení informačního systému pražské MHD s tím, který je v ulicích na celém území Prahy. Protože to bude poměrně velká vizuální změna, považuji za důležité nový design jednotného informačního systému nechat otestovat našimi cestujícími. Testování bude probíhat letos v průběhu léta ve stanicích metra Háje a Palmovka, těšíme se na výsledky a věcné podněty veřejnosti. Celá obměna proběhne v rámci přirozené výměny dožilých prvků novými nebo např. v rámci rekonstrukcí či modernizací stanic. Proto touto cestou obměna informačního systému potrvá několik let. Považovali bychom totiž v současné složité ekonomicko-politické situaci v Evropě za nehospodárné vyměnit celý informační systém najednou,“ uzavřel Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.