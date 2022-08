V letošní sezóně nalezli inspektoři ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) problém u 56 procent odebraných vzorků zmrzlin. „Dostáváme podněty od spotřebitelů, ale převážně kontrolujeme na základě sofistikovaného systému hodnocení rizika. U nevyhovujících vzorků jsme zjistili zvýšenou přítomnost kolonií bakterií. To znamená významná zdravotní rizika pro zákazníka, který takovou potravinu zkonzumuje,“ vysvětluje mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Zdroj: Eliška Stodolová

Hlavní příčinou je problematické dodržování hygieny při výrobě, nedostatečná sanitace zařízení a lajdácký výrobní postup při přípravě zmrzliny. Následky přitom můžou být nepříjemné hlavně pro děti a seniory. „V případě zvýšeného výskytu bakterií můžou nastat zdravotní obtíže jako je střevní viróza, průjem, křeče v břiše,“ vysvětluje inspektor Pavel Haas a dodává, že nejčastěji kontroluje vanilkovou zmrzlinu, následovanou čokoládovou, protože mají mléčné složky.

U točených zmrzlin je podle inspekce jednou z charakteristických příčin potíží nežádoucí praxe, kdy provozovatelé zmrzlinu na konci dne nelikvidují, ale následující den ji vrací zpět do stroje. Tím může docházet k přenášení bakteriální kontaminace ze stroje na zmrzlinovou směs a zpět.

Nedostatky zjistila kontrola také u výroby a skladování ledu do nápojů. Inspektoři v letošní sezóně zatím zkontrolovali 65 vzorků takových ledů a 49 z nich, tedy 75 %, nesplnilo zdravotní nebo hygienické limity. Podle inspekce ale nejsou čísla směrodatná pro celý trh, protože SZPI vybírá vzorky k odběru podle analýzy rizika a častěji prověřuje právě ty provozovny, kde očekává nějaký problém. Kontrolou ale pravidelně prochází i bezproblémoví provozovatelé.

Průběh kontroly

V provozovnách, ve kterých probíhá prodej zmrzliny přes pult, se inspektoři legitimují ještě před odebráním vzorků. „Při kontrole by měla být nejodpovědnější osoba, která je v tu chvíli na místě. Inspektoři odeberou vzorky, zkontrolují hygienický stav provozovny a provedou stěry z povrchů, které jsou ve styku s potravinami. To vše je zaprotokolováno a inspektor odchází v okamžiku, kdy kontrolovanou osobu seznámí s průběhem. Následně inspekce transportuje vzorky do laboratoře,“ popisuje průběh akce Kopřiva.

Vyhodnocení dostane prodejna v řádu dnů. V provozovnách, kde inspektoři odeberou nevyhovující vzorky zmrzliny, ale i ledu, zakážou používání kontaminovaných zařízení. Současně nařídí provedení sanitace a následný mikrobiologický rozbor akreditovanou laboratoří. Až po vyhovujícím výsledku rozboru může majitel takového podniku znovu otevřít.