Například v cukrárnách Ovocný Světozor, které jsou v Praze na 15 místech, se nejvíce prodává vanilka a banánová, mezi specialitami pak stracciatella bez laktózy.

„Jako novinku máme troll s praskajícími kousky, je to takový hit pro děti. Oproti minulým létům si myslím, že lidí chodí více. Ceny jsme nijak neměnili,“ prozradil vedoucí sítě cukráren Ovocný Světozor Bogdan Machowski.

Točená i kopečková se podle něj prodávají zhruba stejně. „Vyjma našeho provozu ve Vodičkově ulici jsme zaměřeni spíše na české zákazníky,“ říká.

V centru je zájem menší

S úbytkem turistů se ale musel vypořádat mistr zmrzlinář Jan Hochsteiger se svou řemeslnou značkou Crème de la Crème, kterou prodává ve svých pěti cukrárnách v centru metropole i na jejích okrajích. „V centru je úbytek turistů výrazně znát, výdejové okénko v Husově ulici se nám přes zimu vůbec nevyplatilo. Zato ve Strašnicích žádný rozdíl není,“ svěřil se Hochsteiger.

V létě vyrobí kolem tuny zmrzliny denně, otevřeno má ale i v zimě, kdy jí vyrobí pětkrát méně. „To, co se do dvou dnů neprodá, musíme bohužel zlikvidovat. Což se letos v létě naštěstí prakticky neděje,“ říká Hochsteiger.

Ceny oproti loňskému roku musel mírně navýšit. „Není to dané covidem, ale růstem nákladů. V roce 2015 stával kubík vody 60 korun, dnes stojí 95 korun, zdražila i elektřina. A brigádníky za 80 korun na hodinu dnes v Praze neseženete,“ popisuje zmrzlinář.

Trend přišel z USA

Fenoménem jsou podle něj slané zmrzliny. Například slaný karamel se ve větší míře objevil zhruba před 10 lety v USA.

„U nás ho děláme asi sedm let a jeho popularita trvale stoupá, dnes ho prodáváme více než pětkrát tolik než toho klasického. Populární je i slaný arašíd, ten klasický jsme úplně přestali dělat, vůbec se neprodával. V posledních letech jsou trendy, aby byly zmrzliny méně sladké, lehčí, zdravější a vyráběné z kvalitních surovin,“ říká Hochsteiger.

Podle něj se nejoblíbenější příchutě příliš nemění, patří mezi ně pistácie s mangem, čokoláda, slaný karamel a vanilka. Zajímavé novinky lidé sice velmi rádi ochutnají, potom se ale stejně vrátí ke své oblíbené klasice.

Jako novinku letos přichystal cizokrajnou zmrzlinu ze zlatého mléka, což je koření s kurkumou a hřebíčkem a zázvorem, ale také alkoholové zmrzliny z Prosecca. Člověk se ale nemusí bát, že se v horku při lízání opije. Na jeden kilogram zmrzliny se dává kolem 50 mililitrů Prosecca.

„Zmrzlina je pro radost, má lidi potěšit. Suroviny a postup jsou důležité, ale zásadní je chtít to dělat dobře a mít ji rád, bez toho je to marná práce,“ dodává Hochsteiger.

Lentilková i levandulová

V hlavním městě má svou pobočku také původně nymburská Zmrzlinárka podnikatelky Kateřiny Willmann. Vyrábí i netradiční příchutě, možné je ochutnat třeba lentilkovou nebo levandulovou. V minulosti vyráběla i smrkovou. Ale vyloženě slané nebo masové příchutě vyrábět nechce.

„Jsou tací, kteří vyrábějí třeba i čabajkovou zmrzlinu. Ale podle mě to natáhne zákazníky jednorázově, vyfotí se s takovou zmrzlinou, dají fotku na sociální síť, ale že by se kvůli ní vraceli, to si nemyslím. Neslyšela jsme nikdy, že by někdo ujížděl na česnekové nebo játrové zmrzlině,“ říká provozovatelka Zmrzlináren.

Kromě zmíněných netradičních příchutí však nabízí i klasiku. Konkrétně si lze vybrat ze 14 běžných zmrzlin.

Jednička je na Kladensku?

Nejlepší českou zmrzlinu ale v Praze nenajdete, točí ji údajně ale nedaleko, konkrétně v malé obci Kačice na Kladensku. Za tu nejlahodnější ji vyhodnotil časopis Forbes. Vyrábí ji Darek a Alena Hrivňákovi.

Na počátku všeho byl přitom mlsný jazýček Darka Hrivňáka staršího. „Významným milníkem v myšlenkách na vlastní zmrzlinárnu byla provozovna italských zmrzlinářů, kterou mívali v naší obci rodilí Italové. Po jejich odjezdu nám jejich lahůdka začala velmi chybět a okusit někde v republice něco tak úžasného nebylo v dobách krátce po sametové revoluci prakticky možné. Pokud jsme si ještě někdy chtěli pochutnat, nezbylo než začít s vlastní výrobou,“ vzpomíná podnikatel na počátky svého byznysu a prvotní impuls.

Základem úspěchu jsou podle jeho slov v každém případě poctivé vstupní suroviny, včetně čerstvého ovoce, čokoláda té nejvyšší kvality, stejně jako smetana a další ingredience a nikdy s kvalitou ani úsilím nepolevit.

Kdo okusil zmrzlinu z Kačice, stěží odvyká. Svědčí o tom nejen trvale dlouhá fronta před prodejnou, ve které si postojíte zhruba čtvrt hodiny, ale stejně tak desítky pochvalných hodnocení v elektronické knize návštěv a na sociálních sítích.

A nabídka přitom není nikterak malá. Hrivňákovi vyrábějí 21 druhů ovocných a 23 druhů smetanových zmrzlin. V jejich případě se vždy snoubí vysoká kvalita s širokou nabídkou.