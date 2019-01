Stockholm (Švédsko) - Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka bude osobně hovořit se všemi ministry za sociální demokracii a zhodnotit jejich práci.

Premiér Bohuslav Sobotka | Foto: DENÍK/Milan Říský

Se změnami v čele ČSSD, které avizoval v dnes zveřejněném dopise spolustraníkům, počítá Sobotka až na sjezdu. Kongres se uskuteční v polovině března v Brně.

Sobotka zdůraznil, že chce, aby práce kabinetu v posledním roce před volbami byla dynamičtější. Změny by se mohly týkat ministrů i jejich týmů. "Je to i příležitost pro naše koaliční partnery, aby se zamysleli, jestli tým, který je reprezentuje ve vládě, je to nejlepší, co mají k dispozici," uvedl. Vicepremiéři Andrej Babiš (ANO) i Pavel Bělobrádek o tom ale neuvažují. Možné změny v čele resortů ČSSD jsou v její kompetenci, shodli se v reakcích pro ČTK.

O plánu omladit sestavu ČSSD na úrovni vlády i vedení strany informoval dnes Sobotka v dopise členům ČSSD, kde hodnotí příčiny neúspěchu v nedávných krajských volbách a přináší své návrhy, jak situaci změnit. Záměr zdůvodnil tím, že někteří kolegové jsou unaveni a potřebují vystřídat. V dopise uvedl, že ČSSD potřebuje novou krev, protože trpí únavou z vládnutí a silného zastoupení sociální demokracie ve vládě, Parlamentu i krajích. Před novináři přirovnal situaci k výměně v mužstvu během fotbalového zápasu. "Pokud se ukáže, že některý hráč už by si potřeboval odpočinout, tak je možnost vystřídat," uvedl.

Na zasedání ústředního výboru ČSSD 10. prosince již chce Sobotka nejen hodnotit důvody volebního neúspěchu, ale, a to hlavně, připravovat stranu na volby do Poslanecké sněmovny, které se odehrají na podzim příštího roku.