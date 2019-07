Aplikaci Zmente.to spustil magistrát na přelomu zimy a jara 2017, podle údajů z loňského ledna dorazila zhruba osm a půl tisíce podnětů za rok. Nejčastěji se týkaly rozbitých silnic, chodníků i nedostatkům městské hromadné dopravy.

V gesci měl aplikaci bývalý radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), vývoj aplikace i proces vyhodnocování a správy podnětů převzala magistrátní společnost Operátor ICT.

„Jak to funguje? Jdete třeba po městě a uvidíte rozbitou lavičku nebo nelegální reklamní plakát na zábradlí. Co s tím? Během chvíle si otevřete appku, vyfotíte to, lokalizujete na mapě a odešlete s komentářem. Na úřadě pak problém vyřešíme. Určitě doporučuji aplikaci stáhnout a zjistit, co vše nabízí,“ napsal v pátek pražský primátor Hřib na oficiální facebookovou stránku.

Někteří diskutující si pod jeho příspěvkem stěžovaly na programátorské chyby. Jiní - podobně jako před rokem - upozorňovali, že po zaslání jejich podnětu sice dostanou odpověď v podobě automatického e-mailu, avšak pak se dlouho nic neděje. Lidé na vyřízení čekají třeba už od ledna.

Sloučení s aplikací Moje Praha

Obnovená verze aplikace Zmente.to má podle magistrátu pomoci „zkrátit dobu na vyřizování podnětů, aplikaci sloučit s aplikací Moje Praha a dát ji k užívání všem městským částem.“

„Naším cílem je být moderní metropolí, a proto je obzvláště důležité, aby občané mohli jednoduše poskytovat zpětnou vazbu na kvalitu služeb, které město poskytuje. Tímto krokem tak zase o něco více otevíráme radnici veřejnosti,“ uvedl primátor Hřib v tiskové zprávě.

Kromě uživatelsky přívětivějšího rozhraní aplikace je další novinkou přidání funkce „Hodnocení úřadu“, která poskytuje každému občanovi možnost podat zpětnou vazbu na fungování úřadů spadajících pod magistrát. Elektronickou komunikaci s občany už dříve začaly používat některé radnice městských částí - patrně nejdál je v tomto ohledu Praha 7 s Mobilním rozhlasem. Otázkou je, zda se „chytí“ Hřibem představená aktualizace magistrátní aplikace.