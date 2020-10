Místo sběru rostlinného bioodpadu JENA:

Kompostárna Malešice:

Pondělí–pátek: 7:00 – 17:00 hod

Sobota: 7:00 – 15:00 hod

Kompostárna Modletice:

Pondělí–pátek 7:00- 17:00 hod

Sobota 8:00 – 12:00 hod

Kompostárna Chuchle:

Pondělí–pátek 7:00 – 17:00 hod

Kompostárna Úholičky:

Pondělí–pátek 7:00 – 17:00 hod

Ve středu 28. 10. 2020 (státní svátek) je provozovna uzavřena.

Zákaznická centra společnosti Pražské služby a.s.

Od pondělí 26.10. jsou upraveny provozní dobu pro osobní návštěvy klientů a to na:

Pondělí: 8–13 hodin

Středa: 13–18 hodin

IPODEC – Čisté město

Nemění se otevírací doba sběrných dvorů.

Zákaznické centrum v ulici Bešťákova:

Pondělí: 8:00 – 13:00 hod.

Středa 13:00 – 18:00 hod.

Písemný styk upřednostňován.

KOMWAG

Svoz směsného odpadu probíhá bez omezení.

odpadu probíhá Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) probíhá bez omezení.

komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) probíhá Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen.



Výjimkou je SD v ulici generála Šišky, kde jsou zástupci jeho obsluhy v karanténě.

Z tohoto důvodu bude provoz sběrného dvora omezen na dny:

hl . m. Prahy – provoz nepřerušen. Výjimkou je SD v ulici generála Šišky, kde jsou zástupci jeho obsluhy v karanténě. Z tohoto důvodu bude provoz sběrného dvora omezen na dny: Pondělí–pátek: 08:30 – 12:30

Sobota a svátky zavřeno.

Omezení trvá již od 21. 10. do odvolání (karanténa je nařízená do příští středy, tj. do 28. 10.).

Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci - provoz nepřerušen

hl. m. Prahy ve Slivenci - provoz nepřerušen Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad nepřerušena

Svoz nebezpečného odpadu:

Stabilní sběr a svoz NO probíhá bez omezení

Mobilní sběr NO probíhá bez omezení

Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města probíhá bez omezení



Provoz kontaktních center svozových společností: