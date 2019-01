Praha – Zmaření mnohamilionové investice a možná i zneužití pravomoci úřední osoby. Toho se podle podnikatele Marka Postlera letos v květnu dopustila radnice Prahy 1 úředním uzavřením kontroverzního nevěstince Ve Smečkách (č. p. 22).

Počátkem května zahájil v pražské ulici Ve Smečkách provoz nový erotický klub amsterdamského typu - s prostitutkami nabízejícími se ve výlohách. Nevěstinec se nelíbí radním Prahy 1 ani magistrátu hlavního města, který připravuje návrh zákona o regulaci pr | Foto: ČTK

Vedení městské části vadily prostitutky, nabízející se po vzoru „amsterdamských uliček lásky" polonahé přímo ve výloze podniku. Využila údajných nesrovnalostí v kolaudačním řízení. Úředníci pak jen po měsíci fungování nevěstinci nařídili ukončit činnost s odkazem na možné ohrožení zdraví lidí.

Jednatel společnosti Chilicake, která veřejný dům provozovala, tvrdí, že to byl bezprecedentní zásah do soukromého podnikání. „Zvažuji možnost podání trestního oznámení a samozřejmě budu žalovat Prahu 1 přibližně o padesát milionů korun za zmařenou investici. Postup úředníků, kteří za asistence městské policie odřezali zámky provozovny, a násilně tak ukončili její fungování na základě smyšlených údajů, nemá obdoby," je přesvědčen Postler.

Za pravdu mu částečně dává čerstvé rozhodnutí stavebního odboru pražského magistrátu. Praha 1 slovy mluvčí magistrátu Terezy Králové chybovala, když nepředložila dostatečné množství důkazů, odůvodňujících nařízení o ukončení činnosti nevěstince. Magistrát k nevoli starosty jedničky Oldřicha Lomeckého i většího množství obyvatel okolních domů zrušil původní rozhodnutí radnice.

Vrátí se tedy na adresu Ve Smečkách 22 veřejný dům? Budou prostitutky ve výloze opět pohoršovat sousedy, kteří radnici Prahy 1 bombardovali stížnostmi?

„Jsem rád, že jsme již v prvním kole vyhráli odvolací řízení, a tudíž budeme moci co nejdříve znovu otevřít," vzkázal Postler v rozporu s nedávným vyjádřením majitele domu. Ten naopak konstatoval, že se nevěstinec do jeho prostor už nevrátí. „Určitě ne do přízemí, kde byl původně. Nahradí ho zřejmě běžná prodejna," upřesnil majitel.

„Bordel" na staveništi?

Starosta Lomecký nerozumí rozhodnutí magistrátního stavebního odboru. Je přesvědčen, že úředníci Prahy 1 jednali správně. „Tuto činnost zde nelze provozovat. Je to staveniště bez doložené kolaudace a prováděcí dokumentace," zdůraznil Lomecký.

Nejmenovaný zdroj z radnice Prahy 1 naznačil, že magistrátní úředníci se zalekli dalšího možného postupu jednatele společnosti Chilicake Postlera, který hrozí trestním oznámením a žalobou. „Proto mu vyšli vstříc," domnívá se zdroj. Lomecký dodal, že se proti verdiktu stavebního odboru magistrátu neprodleně odvolá. Postler se toho ale nebojí. „Pan starosta nemá v rukou žádné opravné prostředky. Odvolat se nemůže," dodal podnikatel.

Praha 1, na jejímž území se soustředí zdaleka nejvyšší počet veřejných domů v metropoli, zůstává jedním z nejhlasitějších zastánců přísné regulace prostituce. K ní ale stále schází potřebný legislativní rámec.

Má šanci zákon o regulaci?

Deník před časem upozornil, že hlavní město již brzy předloží návrh zákona, který by regulaci umožňoval. Odpovědný městský radní Lukáš Manhart uvedl, že podle tohoto návrhu by prostitutky musely získat povolení k činnosti od příslušné radnice.

Jedině na jeho základě a také s povinností projít pravidelnou lékařskou prohlídkou, by mohly provozovat nejstarší řemeslo jak v nevěstincích, tak v privátních bytech. „Většina měst a obcí v celé republice by takový nástroj uvítala," je přesvědčen Manhart. Obává se ale, že někteří zákonodárci návrh nepodpoří, protože by v podstatě znamenal nejen regulaci, ale i legalizaci prostituce.

Většina náhodně oslovených obyvatel Prahy 1 by proti veřejným domům a hlavně proti pouličním prostitutkám postupovala mnohem razantněji, než radnice Prahy 1. Starosta Lomecký ale má jejich podporu.

„Jsme rádi, že se zasadil o uzavření alespoň tohoto nevěstince. Věřte tomu, že nejde jen o nahaté holky ve výloze. Kolem se zkrátka soustředí kriminální živly. Necítíme se tu bezpečně," sdělila Deníku Karolína K., žijící v horní části ulice Ve Smečkách.

„To asi v žádném jiném městě v západní Evropě neexistuje, aby několik nevěstinců sídlilo jen pár metrů od mateřské školky (Ve Smečkách č. p. 7 pozn. red.)," dodala.