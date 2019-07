„Žluté vesty 'řádí' v Praze. Místo dlažebních kostek však třímají informační letáky a místo aut zapalují své mozkové závity, aby cestujícím poradili to nejlepší spojení. Nejvíce se vyskytují v místech výluk a změn v MHD. Tak se nebojte přijít si k nim pro radu,“ uvedl organizátor městské hromadné dopravy v Praze a okolí během pondělka na oficiální twitterovém účtu. Magistrátní firma Ropid zřejmě chtěla odlehčit dusnou atmosféru mezi cestujícími, kteří od rána „bombardovali“ dopravní podnik zprávami.

Jak se nemohli dostat přes dvacet minut ze soupravy metra, jak se nevešli do přeplněných náhradních autobusů XC, jak přijeli pozdě do práce kvůli zpoždění tramvají. I když podle Ropidu bylo o dvacet procent méně cestujících než před prázdninami, stejně stanice Pražského povstání nestíhala, protože není kapacitně stavěná jako konečná či přestupní, tudíž si s takovým množstvím lidím neporadí.

„Výluky vždy připravujeme na základě průzkumů v období, kdy je menší poptávka po přepravě. První pracovní den je vždy při výluce nejhorší, za komplikace se cestujícím omlouváme, ale věřte, že práce jsou nezbytné,“ napsal DPP odpoledne na facebookovou stránku. Kvůli výměně pražců je přerušen provoz linky C v úseku Pražského povstání - Kačerov.

„Druhý pracovní den výluky na metru C již probíhá bez komplikací. Cestující jsou plynule odbavováni. Děkujeme tímto zaměstnancům za maximální nasazení a cestujícím za pochopení i za to, že svou ukázněností napomáhají hladkému průběhu výluky,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Hana Pohanová na sociálních sítích. Petr Witowski, generální ředitel DPP, přišel v úterý dopoledne osobně dohlédnout na to, jak fungují přijatá opatření a v rozhovoru s přítomnými novináři se cestujícím za pondělí omluvil.

Totální rozvrat dopravy na Smíchově

Dopravní podnik vytvořil na schodišti koridory pro výstup a nástup, nasadil na Pražského povstání více informátorů, posílil povrchovou dopravu a ve spolupráci s vlakovým dispečinkem reguluje intervaly metra s příjezdy autobusů tak, aby se lidé na nástupišti netlačili. Připraven je také hlídkový útvar policie.

Spolek anonymních šotoušů sdružený pod @mobilnitabla opět dokládá totální rozvrat dopravy na řepské trati z důvodu objezdu na Andělu a totální ignorace potřeb MHD.



V této souvislosti by mě zajímalo, zdali můžeme čekat nějaká opatření, protože tohle je tragédie. @Adam_Scheinherr pic.twitter.com/d6386FiXkt — Tramvaják pražský (@Tramvajak_Praha) July 2, 2019

Zatímco situace na „céčku“ se dá označit za stabilizovanou, tak na Smíchově trvá kolapsový stav. Ranní úterní špičku před sedmou hodinou zkomplikovala srážka tramvaje s autem. „Bohužel se zpožděním je třeba počítat i nadále z důvodu silné individuální automobilové dopravy a regulaci provozu v tunelovém komplexu,“ napsal Ropid okolo 7:45. Zácpy v Plzeňské i Radlické ulici způsobují, že „řepské“ linky 9, 10, 15 a 16 nabírají až dvacetiminutová zpoždění. Hodinu před polednem už tramvaje jezdí skoro na čas.

Řidič MHD - vystupující na Twitteru pod přezdívkou Tramvaják pražský - však označil problémy kolem Anděla za totální rozvrat dopravy a tragédii. A vyzval primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě) k řešení. Jeho kolega pak na YouTube zveřejnil video, kde zachytil pondělní dění na Smíchově z kabiny vozu. „Bohužel to odnese tisíce cestujících, kteří musí jít do práce pěšky, protože na křižovatkách nejsou tramvaje na prvním místě,“ napsal uživatel Rezistor popisek s tím, že Andělu vládnou auta.