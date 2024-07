Milan Holakovský dnes 06:22

Žloutenka dokáže být nemilosrdný zabiják, jestliže na naší planetě v důsledku onemocnění souvisejících s virovou hepatitidou každou půlminutu umírá jeden člověk – nicméně je zjistitelná a úspěšně léčitelná. To by úmrtím zabránilo, avšak devět z deseti nakažených o své diagnóze ani neví, což přispívá k dalšímu šíření: rok co rok zemře 1,3 milionu lidí. Ovšem: dá se jí i předcházet.