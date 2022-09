Zdroj: Deník/Radek Cihla

Zatím ale není jasné, jak se nový most bude jmenovat. Podle pražského náměstka pro dopravu Adama Scheinherra zřejmě padne jeho nápad, aby most nesl jméno rodačky ze Smíchova a bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové. Ta totiž nejspíš bude mít svou ulici v nové zástavbě na Smíchově. „Myslím si, že nejlepší by byl Zlíchovský most, ale rozhodnuto není,“ řekl Scheinherr deníku Zdopravy.cz.

Dvorecký most spojí městské části Praha 4 a Praha 5. Pro pražskou MHD je jednou z nejzásadnějších staveb. Má se stát základním článkem takzvané jižní tramvajové tangenty, propojující významné tramvajové tratě vedoucí od Barrandova a Modřan.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní bude poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Ta získala novou podobu během předloňské rekonstrukce Nádražní ulice, barrandovská trať je tak na napojení tratě od Dvoreckého mostu připravena. Součástí projektu je nová tramvajová a autobusová zastávka.

Skatepark pod mostem

Počítá se také s využitím prostoru pod mostem. Na podolské straně bude občerstvení a skatepark, druhý konec mostu bude vyhrazen umění a designu. Má zde být například přehlídka lamp ze světových metropolí. „Budou zde lampy z celého světa. Na naši žádost dosud kladně zareagovalo na 50 měst,“ dodal Scheinherr.

Dvorecký most bude určen jen pro MHD, cyklisty a chodce, v případě nutnosti jej budou moci využívat i vozidla záchranného systému.

Praha v posledních letech zažívá rozvoj mostního stavebnictví. Před dvěma lety otevřela novou Trojskou lávku, začátkem letošního roku začala stavba lávky, která propojí Karlín s Holešovicemi přes ostrov Štvanice (HolKa), chystá se dvoumiliardová oprava Libeňského mostu, na kterou město začátkem roku podepsalo smlouvu s firmou Metrostav TBR (zakázka má formu Design & Build). Aktuálně vrcholí i architektonická soutěž na novou podobu železničního mostu pod Vyšehradem.