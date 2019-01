Praha - Roční kupony na městskou hromadnou dopravu by mohla Praha zlevnit na 3650 korun od července. V úterý mají záměr projednat pražští radní. Nyní lidé platí 4750 korun. Médiím to potvrdil náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Zlevnění jízdného vychází z koaliční dohody mezi vládnoucími ANO, ČSSD a Trojkoalicí (strana zelených, KDU-ČSL a STAN). Kompenzace pro cestující, kteří si roční kupon již koupili, město nechystá, vyplývá z materiálu pro radu.

Pod dvou letech chce město projekt levnějšího jízdného vyhodnotit, zda se vyplatí. Praha chce na nižší cenu přilákat do MHD více cestujících, a ulevit tak přetížené automobilové dopravě.

Zástupci koalice se zlevněním inspirovali ve Vídni, která v roce 2012 snížila roční cenu kuponu ze 449 euro na 365 euro (asi 10.100 Kč). Sleva prý přilákala do MHD o 100 tisíc ces­tujících více, když do té doby jich jezdilo s ročním kuponem asi 400 tisíc.

Pokud by Praha nepřilákala více cestujících, klesly by ročně příjmy dopravního podniku (DPP), potažmo Prahy, o několik stovek milionů korun. Předběžné odhady jsou zhruba 400 milionů korun. DPP ročně na ročních kuponech získá přibližně 800 milionů korun.

„Céčko" je už plné

Jakmile změna cestující skutečně přiláká, bude muset město posílit kapacitu MHD, a to zejména v centru města. To si vyžádá další navýšení nákladů, podle odhadu asi 200 milionů korun. Problém by však mohl nastat na trase C, na kterou již nelze kvůli naplněnosti vyslat další vlaky.

Kompenzace pro cestující, kteří si již roční kupon koupili, město nechystá. Důvodem je mimo jiné třeba to, že DPH z těchto tržeb již bylo odvedeno.

DPP přepraví denně asi 3,3 milionu cestujících. V roce 2013 si roční kupon zakoupilo 168.432 cestu­jících, měsíční 2,27 milionu cestujících a čtvrtletní jízdné si pořídilo 606.646 pasažérů. Celkově činily tržby z jízdného v rámci pražské integrované dopravy za rok 2013 zhruba 4,2 miliardy korun, z toho 3,2 miliardy tvoří všechny druhy předplatných kuponů dohromady.