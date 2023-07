Roky usilují o to, aby na ně lidé nahlíželi jako na sportovce, kteří předvádí impozantní výkony a kteří dřou do úmoru, aby se stali nejlepšími ve své profesi. Jenže pak se objeví u jednoho z nich exces, který obyčejné lidi utvrzuje v tom, že jde o bezduché mlátičky. Přesně tak působí kauza, která špiní renomé bojových sportů.

Na internetu se totiž objevilo video, na kterém profesionální zápasník Tadeáš Růžička fackuje muže ležícího bezvládně na zemi a sprostě mu nadává. Bojovník s přezdívkou Mawar jej patrně surově zbil a knokautoval. Pak video zveřejnil na sociálních sítích. Případ řeší policie a Růžičkovi při prokázání viny hrozí vězení.

Takový zkrat profesionálního bojovníka sotva někdo pochopí. „Jsme zápasníci, zvyklí na tlak, pokud na nás nikdo fyzicky nevztáhne ruku, musíme to ustát. Konfrontace je až poslední možnost a hlavně nemůže někoho mlátit na zemi,“ upozorňuje thajboxer Tomáš Hron, uznávaná ikona českých bojových sportů.

Když trénovaný zápasník narazí na soka mimo ring nebo oktagon, musí si zachovat patřičný odstup, protože jeho dovednosti mohou posloužit jako mocná zbraň. „Měl by si uvědomit, že něco umí a má nějakou sílu. Když děláte bojové sporty, musíte usměrnit chování nejen u rvačky, ale také při vystupování. Známý sportovec by měl jít příkladem, chovat se důstojně a inteligentně ve všech situacích,“ podotýká jedenačtyřicetiletý Hron.

Růžičku zná z různých turnajů. „Ke mně se chová slušně, je to v pohodě kluk, ale vidíme se sem tam na zápase, nemůžu říct, že se známe dobře,“ doplňuje absolvent vysoké školy.

Několikanásobný mistr světa i Evropy prestižních thajboxerských organizací na počátku své kariéry taky zažil konflikt na veřejnosti.

„Když mi bylo osmnáct nebo dvacet, byl jsem s holkou v baru a týpek ji pleskl. Tak jsem ho pleskl taky. Lidi mě poznali a měl jsem z toho jako zápasník problémy. Dostal jsem vysokou pokutu, dvacet nebo třicet tisíc, za použití nepatřičné síly, i když nešlo o nic dramatického,“ vzpomíná Hron.

Kalašnik: Koluje i druhá verze

Právě v případě ochrany rodiny a blízkých je podle brněnského bojovníka MMA Andreje Kalašnika použití síly omluvitelné.

„Tu kauzu vnímám negativně, ale do té doby, než skončí policejní vyšetřování, ctím presumpci neviny. Mezi sportovci totiž koluje druhá verze té události, podle níž nějaký násilník konfrontoval jeho ženu nebo přítelkyni. V tom případě bych ho dokázal pochopit. Pokud někdo osahává přítelkyni, měl by být vypnutý přímo na ulici a je jedno, zda to byl zrovna sportovec. Žen se máme zastávat, vždyť moje manželka se pomalu večer bojí vyjít sama ven. Jestliže vyjde najevo, že to tak bylo, pak dotyčného nelituji,“ reaguje Kalašnik, který nastupuje v největší československé organizaci Oktagon MMA.

Jak by reagoval v takové situaci? „Pokud by nějaký chlap otravoval mou manželku, pravděpodobně bych se zachoval stejně. Málo lidí takhle přemýšlí, vidí sportovce, který by měl odhadnout sílu, ale v momentech obrany rodiny a nejbližších to opravdu někdy nejde. Uvidíme podle vyšetřování, co byl spouštěč,“ říká Kalašnik.

Rozhodně však odsuzuje, že si Růžička natáčel bezvládně ležícího muže. „To byla největší hloupost, že Mawar natočil video a pak ho sdílel na sociálních sítích,“ nechápe.

Taková kauza bojový sport poškozuje v očích veřejnosti. „Jasně, je to negativní reklama pro náš sport, pro nás sportovce. V MMA často usilujeme o to, abychom ukázali, že nejsme vymlácené palice, co se perou na ulici, aby nás lidé i sponzoři vnímali jako sportovce,“ sděluje Kalašnik.

Růžičkovi hrozí vězení

Ať už byla příčina konfliktu jakákoli, Růžička zašel za hranu a hrozí mu vězení. Distancuje se od něj také jeho tým, trenéři, nejspíš už nedostane smlouvu od žádné významné české organizace, tak se vyjádřil i spolumajitel Oktagon MMA Ondřej Novotný.

„Takové chování bych odsoudil u jakéhokoli svého svěřence a neměl bych problém se s ním rozloučit, kdyby se ukázalo, že mlátí nevinného kluka na ulici. V minulosti v našem gymu taky někdo udělal delikt, který se neztotožňoval s morálkou, tak jsme ho poslali pryč. Každý se musí nějak chovat a ve společnosti reprezentovat skupinu, kterou zastupuje. Celému našemu sportu ta kauza škodí. Považuji to za porušení etiky bojovníka,“ má jasno Hron, jehož 29. července v Praze čeká bitva o světový titul organizace WAKO Pro.