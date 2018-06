Žižkovské pivobraní již posedmé. Pražané čekali na Slepého krtka i půl hodiny

/VIDEO/ Pivo. Jídlo. Hudba. Na Parukářce si Pražané vychutnávali již sedmým rokem Žižkovské pivobraní. Ochutnat mohli zlatý mok dokonce ze 40 minipivovarů. Největší frontu stáli milovníci piva na oblíbeného Slepého krtka. Před stánkem si tak vytrvalci počkali okolo půl hodiny.

Parukářka obsypaná pivaři, rodiči s dětmi, ale i pejskaři. I když se v pátek kolem poledne počasí pro Žižkovské pivobraní nevyvíjelo zrovna nejlépe a kvůli bouřce a dešti pivní festival ze začátku navštívilo jen pár stovek lidí, večer se vydařil, jak má být. Kolem šesté hodiny se začal Vrch svatého Kříže v Praze 3 plnit k prasknutí.

Tisícovky lidí z celé Prahy přišly ochutnávat pšeničná, výčepní, bylinná i kvasnicová piva ze 40 minipivovarů. Dámy, které pivu příliš neholdují, si mohly dát typický český nápoj s nízkým procentem alkoholu či vyzkoušet piva exotických příchutí jako kávová, borůvková či švestková.

„Ochutnal jsem malinového radlera a švestkové pivo od Pivovaru Padochov. To mi moc nechutnalo, bylo takové hodně navoněné. Pak jsem si dal Berounského medvěda a ten byl super,“ popsal student Honza, který na Žižkovské pivobraní přišel letos poprvé.

Na hvězdu pivobraní, která vyhrála za poslední dva ročníky a v roce 2013 soutěž o nejlepší minipivovar, čekali Pražané i přes půl hodiny. Rozhodně šlo o největší frontu na pivo na celém festivalu. Vyplatilo se ale toto čekání?

„Ještě jsem čekal asi půl hodiny na Slepýho krtka, protože mě zajímalo, jestli je to pivo opravdu tak skvělý. Vyzkoušel jsem od nich Alíka, tomu jsem moc na chuť nepřišel, a Kávový ležák a ten teda rozhodně stál za to. Festival se mi líbí a mám ho jen pár kroků od bytu. Akorát mě štve, že tu nemají žádné koše na tříděný odpad. Obzvlášť když si tu každý druhý dává pivo do plastového kelímku,“ doplnil Honza.

Volba podle délky fronty

Volba piva nebyla jednoduchá. Někteří se rozhodli zvolit taktiku – kde je největší fronta, tam bude pivo nejlepší. Jiní zase nechtěli strávit celé pivobraní jen čekáním, a tudíž raději volili více stánků s menšími frontami. „Dala jsem si už desítku od Bizona, protože tam byla malá fronta a byla výborná. Potom jsem ještě vyzkoušela borůvkového Valáška, ten mě ale tolik neoslovil,“ vysvětlila Lucie.

K pivu patří neodmyslitelně i jídlo. Návštěvníci si tak mohli dát tradiční české pivní pochutiny jako utopence či nejrůznější uzeniny. Nechyběly ale ani stánky s oblíbenými pokrmy ze zahraničí. Nejvíce bodoval stánek s langoši, holandskými hranolky či burgery. Na Žižkovském pivobraní zahrálo i několik populárních kapel jako například PSH.