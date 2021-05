Naučná stezka i zajímavé podcasty. Žižkov slaví 140 let od povýšení na město

Dnes je tomu přesně 140 let, co císař František Josef I. povýšil Žižkov na město, čímž se tehdy po Praze a Plzni stal třetím největším sídlem v Čechách. Roku 1922 byl sice začleněn do Velké Prahy, to ale nijak nesnížilo hrdost Žižkováků na jejich „velkoměsto".

Žižkovský pas. | Foto: MČ Praha 3

Městská část k této příležitosti chystá celou řadu oslav. „Připravili jsme pro občany a přátele Žižkova program přizpůsobený aktuální situaci. Lidé si mohou poslechnout podcasty o historii naší městské části nebo se vydat na procházku po naučné stezce a sbírat razítka do žižkovského pasu a získat symbolické žižkovské občanství,“ uvádí radní pro kulturu Prahy 3 Pavel Křeček (STAN). Kliniku „obsadí“ úředníci, děti a (snad) lékaři. Ze zahrady je teď parkoviště Přečíst článek › Symbolický cestovní pas Svobodné republiky Žižkov je možné si zakoupit v infocentru Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad a začít do něj sbírat razítka z vybraných lokalit pražské čtvrti. Získat lze občanství i odměnu Na začátku každého měsíce bude v radničních médiích vyhlášeno pět dalších míst, kde je možné razítka do pasu získat. Na účastníky čeká kromě symbolického občanství Svobodné republiky Žižkov také hmotná odměna. Žižkovská Viktorka prožívá krušné dny. Najde klub a Praha 3 kompromis? Přečíst článek › Nová Naučná stezka Prahy 3 představuje na dvaceti stanovištích místní historii. Její desetikilometrovou trasu je možné zčásti absolvovat tramvají, místa osazená panely s obrazovým materiálem jsou doplněna QR kódy s dalšími informacemi. Největší z naplánovaných projektů, stálá expozice Žižkov 1881-1922 v Galerii pod radnicí, bude kvůli protiepidemickým opatřením veřejnosti zpřístupněna až od 2. září. Hotel Paříž. Hrabal do něj umístil část svého slavného románu Přečíst článek ›

