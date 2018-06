Žižkov v novém kabátě. Architekti navrhli lepší přístup k Bezovce i jiný chodník

Seifertova ulice v novém kabátě. Architekti z ateliéru Edit! vytvořili druhou variantu budoucí podoby frekventované ulice na pražském Žižkově. Následné alternativní řešení území kolem tramvajové zastávky Lipanská vytvořilo studio na základě připomínek komise pro regeneraci Prahy 3, památkářů i podněty obyvatel. V jaké podobě a jestli bude studie nakonec schválena, by se mělo rozhodnout do konce roku.

Takto by mělo vypadat okolí Bezovky v budoucnuFoto: Ateliér edit!

Veřejné prostranství v okolí Seifertovy ulice a Olšanského náměstí by se mohlo změnit díky plánované rekonstrukci tramvajové trati, k níž by mělo v těchto místech dojít do roku 2022. Rada hlavního města Prahy proto zadala Institutu plánování a rozvoje vytvoření koncepční studii na revitalizaci ulic Seifertova a Táboritská. V následném výběrovém řízení uspěl ateliér Edit!.

"IPR Praha připravil ve spolupráci s vedením městské části Prahy 3 zadání výběrového řízení, do něhož bylo osloveno pět architektonických týmů a které bylo zároveň otevřené pro další zájemce. Výběr probíhal na základě kvalitativních i finančních kritérií. Mezi kvalitativními kritérii se hodnotil návrh řešení schodiště a dosavadní práce přihlášených týmů ve veřejném prostoru," uvedl Marek Kopeć, vedoucí kanceláře IPR Praha.

V původní studii architekti nyní navrhují změnu tří hlavních míst, která umožní pozvednout kvalitu veřejného prostoru v Praze 3. Jde o prostranství před obchodním centrem Bezovka, schody spojující ulice Rokycanova a Táboritská a část Seifertovy ulice.

Pohodlnější přístup k Bezovce

Prostor před Bezovkou chce ateliér edit! propojit pomocí nového schodiště, které se postupně zapouští do oválné zdi podzemního podlaží objektu. Rozšiřují zde chodníky u zaústění ulic Kubelíkovy do Táboritské, čímž výrazně stoupne pohodlí a bezpečnost pro pěší.

Ikonické žižkovské schody spojující ulici Rokycanovu s Táboritskou architekti ponechávají ve studii ve stávající formě. Navrhují pouze jejich rekonstrukci a doplnění o prvky drobné architektury, jako je lavička v horní části a vodní prvek ve spodní části. V Táboritské ulici je dále přesunut přechod pro chodce tak, aby přímo navazoval na schodiště s rozšířeným chodníkem a s lavičkou.

V případě Seifertovy ulice bylo také zásadní navrhnout přívětivější propojení se sousedící Chlumovou ulicí, která ovšem leží o tři metry níže, a navíc je oddělena zdí. Stejný záměr se pojil i s přístupem do Lipanské ulice. Větší komfort pro chodce měly podle první studie zajistit chodníky a také schodiště dvojího typu. A to jezdecké, umožňující velmi pozvolné, a tudíž snazší stoupání pobytové, na které mohou lidé i usednout.

Druhá verze zohledňuje připomínky

Pěší koridory, sloužící k překonání výškových rozdílů mezi ulicemi, měly být členěny na trojúhelníky s městskou zelení. Svým tvarem odkazují na tvar nárožních budov v těchto místech. "Památkoví poradci Radnice Prahy 3 vyjádřili k části Seifertovy ulice v předložené koncepční studii výhrady. Na jejich základě se Praha 3 a IPR rozhodli, že se na lokalitu u zastávky Lipanská vypracuje alternativní návrh, který by respektoval připomínky památkářů a komise pro regeneraci Žižkova. Podle dohody jsme tuto alternativní studii vypracovali opět my," vysvětlil Vítězslav Danda ze studia edit!.

Druhá verze studie tedy zohledňuje výtky k zeleni ve svahu, kterou nahradilo stromořadí na úrovni ulice. Zmizela také schodiště včetně pobytových schodů. Lepší přístup mezi souběžnými ulicemi v různých výškách zajišťují převážně chodníky. Takové řešení umožňuje zachování zdí, které podle Prahy 3 k charakteru Žižkova patří.

"Toto místo v samém srdci Žižkova si zaslouží kompletní rekonstrukci. Výběr varianty nechám na odbornících z komise pro regeneraci, která je zřízena z titulu ochrany památkové zóny na území městské části Praha 3," vyjádřila se starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. V jaké podobě bude studie nakonec schválena, rozhodne zadavatel IPR Praha do konce roku. Upravenou variantu poté předá Radě hlavního města Prahy, která rozhodne o realizaci.