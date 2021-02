„Nyní je v domě 132 bytů a dalších 11 bezbariérových vznikne v rámci revitalizace. Už jsme vysoutěžili dodavatele, stavba bude zahájena v první polovině roku,“ oznámil starosta Jiří Ptáček.

Domy dostanou novou fasádu a kompletní zateplení, vyměněna budou také okna. Na lodžiích bude nové zábradlí a dojde i na opravu střechy. Počítá se i s úpravou vstupů a okolního chodníku.

Poslední neopravený blok se dočkal

Domy jsou v havarijním stavu. I vzhledem k povětrnostním podmínkám panují obavy, že by se zdivo z jejich balkonů či ochozů mohlo začít drolit a odpadávat.

Soustava paneláků na rohu Boháčovy a Roháčovy ulice je posledním blokem, který čeká na opravu. V posledních letech prošly rekonstrukcí všechny sousední objekty, vzniklé při asanaci Žižkova.

Na druhý pokus to vyšlo

Celý projekt se chystá přes šest let, přičemž opravy mohly začít již před bezmála třemi lety. „Rekonstrukci Blahoslavovy jsme odsouhlasili již my v roce 2018. Současná koalice to přerušila a překontrolovala celý projekt. Vysoutěžit jej znovu zabralo dva roky,“ řekl opoziční zastupitel Alexander Bellu (ODS), který žižkovské radnici vládl od června do listopadu 2018 a předtím pracoval jako místostarosta.

Zakázka, kterou současné vedení radnice vypsalo loni v létě, je tak už druhou v pořadí. Původní odhad ceny byl asi 173 milionů.