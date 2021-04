„Zklidňování dopravy bylo jednou z našich hlavních programových priorit. Důvodů je hned několik – zvýšení bezpečnosti chodců, snížení hluku, omezení tranzitní dopravy a obecně lepší podmínky pro život. Přestože někteří význam zavádění 'třicítky' zpochybňují, data mluví jasně. Právě snížení rychlosti z 50 na 30 km/hod zásadně zkracuje brzdnou dráhu automobilu a množství smrtelných a vážných zranění v případě nehody,“ popsal koaliční zastupitel Matěj Žaloudek v tiskové zprávě regionální buňky Strany zelených (SZ).

Zelení argumentují tím, že zavádění zón 30 ve městech je evropský trend. Žaloudek zmínil třeba Paříž, Brusel či španělské Bilbao, kde platí tento rychlostní limit dokonce na celém území. Žižkovský místostarosta Ondřej Rut (SZ) pro Pražský deník uvedl, že městská část tímto krokem chtěla hlavně zabránit rychlé jízdě v hustě obydlené oblasti, kde je – navíc v kombinaci s předností zprava – i padesátikilometrová rychlost velmi nebezpečná.

„Takovým případům chceme předcházet. Proto musí být jednoznačně vidět, že jsme v zóně 30. Pouze svislé značky na vjezdech zůstávají často řidiči nepovšimnuty. Jde také o subjektivní pocit bezpečí. Chodci se v oblasti, o které vědí, že lze jet maximálně třicítkou, mohou cítit bezpečněji. A pokud je překvapí nějaký 'závodník', je jasné, že páchá přestupek,“ míní politik.

Jenže už v průběhu realizace nových dopravních opatření se objevily nesouhlasné příspěvky občanů. „Je to bezpečnější? Úzký pruh pro auta, vyparkovávat problémové, hasiči se vejdou? Na každé straně pro projíždějící auto minimum místa, vyběhne dítě a …“ uvažoval nad fotkou s překreslenými modrými čarami, které vyznačují zóny placeného stání, jeden z dlouholetých obyvatel Biskupcovy ulice. „Říkám si, že kdo to plánuje a schvaluje, musí nenávidět lidi,“ přidal se další člověk z Prahy 3.

Opičí dráhy řidičům

Jiní se ozývají, protože: není kde zastavit „na blikačky“ třeba kvůli vyložení nákupu, dříve přece nebyl problém projít po chodníku a nikdy se tady stejně rychleji jet nedalo. Ostatně také autor textu si pamatuje, jak si tu kdysi hrávaly děti běžně třeba i na silnici.

„Člověk uz přes ty čáry, ostrůvky, a kdovíjaké vylepšováky a opičí dráhy, které radnice připravuje řidičům, cyklistu spíš přehlídne,“ tvrdí další kritička.

Hned, jak se v takzvaných sousedských skupinách lidí ze Žižkova a okolí diskuze rozjela, chopili se tématu jako obvykle členové (v komunálních volbách 2018 vítězné) Koalice pro Prahu 3.

Lídr opozice a bývalý starosta Alexander Bellu (ODS) napsal: „Neustále se na zem čmárají cyklopruhy v místech, kde to je nebezpečné, ubírají se parkovací místa, do toho se zvyšují poplatky jak za parkovné, tak i za pronájmy garáží, a celkově se dělají opatření jen pro malou část obyvatel, namísto řešení pro všechny. Jestli to bude takhle pokračovat i nadále, tak se do nemocnice dostanete jen na kole. Sanitka už nebude mít šanci projet.“

Potěmkinova vesnice

Opoziční zastupitel Tomáš Sunegha (KDU-ČSL) si myslí, že se vedení radnice nechalo inspirovat ruským šlechticem Potěmkinem, který proslul na konci 18. století na území dnešního Krymu stavěním falešných kulis venkova při návštěvě milované carevny Kateřiny Veliké a dalších evropských delegací. Podle Suneghy vznikla „Potěminkova vesnice“ nyní také na Žižkově.

„Malovat čáry a stavět cedule tam, kde se stejně nedá rychleji než 30 km/hod, je experimentální mrhání. A to od těch, co auta nemají, a tudíž věci nerozumí,“ zaútočil lidovec na Zelené.

Politickým oponentům koalice nahrává, že v rámci realizace zóny 30 došlo i k absurdním záležitostem – například v Ambrožově ulici je značka o přednosti zprava před křižovatkou s Jeseniovou ulicí, která je jednosměrná. Terčem posměchu jsou rovněž zelené balisety, které přibyly hlavně před vjezdem do frekventované Koněnovy uice.

Ale místo slibovaného většího rozhledu se teď – zvlášť v době koronavirových restrikcí – stává, že dodávky kurýrů a auta rozvážkových služeb stojí před restauracemi a obchody na chodníku. A vidět z vedlejší na hlavní stejně pořádně není.

Balisety, jimž se podle starosty Prahy 7 (kde si zónu 30 náramně pochvalují) a jednoho z magistrátních lídrů Jana Čižinského (Praha sobě) začalo říkat posměšně „Čižinského sloupky“, jsou podle zástupců Strany zelených jediným levný a efektivním nástrojem. Jiné řešení už se stává stavebním projektem, což stojí víc peněz a trvá kvůli potřebným povolením klidně i roky.

Žižkovský místostarosta Rut pro Pražský deník uznal, že úřad městské části v tak velkém projektu „nedokázal vychytat všechny chyby“ (viz zmiňovaná nesmyslná značka, o jejímž odstranění už se jedná) a že zelené sloupky veřejný prostor nekrášlí a nemusí zde být natrvalo.

„Ale všude v nové zóně jde projet stejně jako předtím. Lokálně došlo ke zúžení vozovky ve prospěch chodníků, ale vždy je zachován princip, že vozovka má nejméně 3,5 metru (například hasičské auto má šířku 2,55 metru),“ vzkázal občanům místostarosta Rut s tím, že v rámci zóny 30 i přes výtky některých obyvatel naopak přibylo deset parkovacích míst.

Místostarosta slíbil opravu chodníků

Novinka má samozřejmě také své zastánce především mezi mladými lidmi a rodinami s dětmi. Problém však tkví v tom, že se rychle stala ideologickým soubojem konzervaticů s vyznavači liberální politiky, chcete-li sporem mezi pravicí a levicí. Ale bez ohledu na vyhrocenou debatu nechme zaznít ještě jednou starousedlíka z Biskupcovy: „Místních se nikdo neptal!“

Zelení si přitom během angažmá ve vedení radnice na participaci především u architektonicko-urbanistických projektů zakládají. „I tyto projekty dopravního značení by také určitě šlo dopředu zveřejnit a ptát se lidí na názor. To, že jsme to nestihli, jde určitě vnímat jako náš nedostatek. Propříště to zkusíme napravit,“ slíbil Rut.

Místostarosta Prahy 3 rovněž chce řešit stav chodníků v oblasti zóny 30: „Ačkoli jsou chodníky v majetku a správě hlavního města, přesto jako městská část chceme na základě požadavků primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě) rekonstrukci chodníku navrhnout a zavázat se ke spolufinancování 50 procent nákladů.“