Nakonec se schůze zastupitelů protáhla na jedenáct hodin, končilo se tedy až po středeční půlnoci – a pro občany Žižkova a okolí musela být přímá účast či sledování živého vysílání s přibývajícím časem únavná, i když politické „divadlo“ nabídlo místy docela vzrušující zábavu.

Piráti z Prahy 3 sami vytvořili tomuto představení velmi dobrou reklamu. Prali špinavé prádlo na veřejnosti, jak se říká. Odvolaná radní Belecová s podporou svého manžela Rudolfa Belece se stavěla do role oběti stranických hádek. „Sekundární viktimizace pokračuje,“ glosoval krok zastupitelstva Belec. „Štěpán Štrébl je prokázaný lhář, manipulátor a agresor – prostě špína chlap,“ přisadil si Belec směrem k místostarostovi za Piráty, jehož konflikt s Belecovou byl na počátku celého radničního zmatku.

Piráti nejprve Belecovou vyloučili z klubu, pak skončila i v radě městské části. Podle Štrébla je její odvolání důsledkem „extrémně nekorektního chování“ a nátlaku vůči dalším pirátským zastupitelům a zaměstnancům úřadu. Teď už bývalá radní označila svoje odvolání za důsledek nezralosti místostarosty Štrébla.

Děti, kterým jde o vlastní píseček

Jelikož z osobních důvodů na funkci radního rezignoval Pavel Dobeš (za STAN) a post radního po úterním zastupitelstvu získal Pavel Křeček (za STAN), Praha 3 eviduje za rok a půl od komunálních voleb už čtvrtou politickou obměnu. Dva pirátští radní totiž skončili už loni. Exstarosta Bellu a lídr Koalice pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL, Svobodní), která dostala nejvíce voličských hlasů, prohlásil, že se za vedení radnice stydí, protože nemá už skoro žádnou politickou kulturu.

„Vaše vnitrostranické spory nás vůbec nezajímají, dokud nezasahují do chodu městské části. A vy už poněkolikáté za tento krátký sled ten chod narušujete. A je mi jedno, kdo z vás za to může,“ pokračoval Bellu v kritice místních Pirátů. Starostovi Jiřímu Ptáčkovi (TOP 09) vyčetl, že místo snahy o řešení se snaží „handlířskými způsoby“ koalici udržet. „Zatím se tu chováte všichni jako děti, jde vám jenom o váš píseček,“ dodal opoziční zastupitel, jemuž mimo jiné vadí, že nový radní Bartko bude mít na starosti privatizaci, aniž by měl – jak tvrdí Bellu – odborné znalosti.

Pirátský spor je nemilý, tvrdí koaliční partner

„Pirátům chybí zkušenost, Pirátům chybí zodpovědnost. Jediné, co mají, je revoluční duch,“ přisadil si další opoziční zastupitel Tomáš Sunegha (KDU-ČSL).

Předseda zastupitelského klubu Strany zelených a šéf radničního výboru pro územní rozvoj Matěj Michalk Žaloudek řekl Pražskému deníku, že situaci v Pirátské straně sleduje a že střídání jejích radních považuje za trapné. Spor mezi Belecovými a zbytkem strany je podle Žaloudka nemilý. „Ale když si to všechno dám na váhy, stále volím mnohem raději spolupráci s Piráty než s ODS,“ uvedl.

Petr Venhoda z hnutí ANO v průběhu jednání sdílel na sociálních sítích fotografii, kde nově zvolený radní Bartko (Piráti) „nevybíravým způsobem“ vykazuje z místa jeho kolegyni, odvolanou radní Belecovou (Piráti). „Kvůli zabezpečení jistého odchodu mu sekunduje místostarosta Štrébl (Piráti), který už v minulosti neměl problém křičet na paní radní a vstupovat jí do osobní zóny,“ dodal opoziční zastupitel. „Na první dobrou mi to přijde zároveň jako dobré zachycení toho, jak se Jana Belecová snaží mermomocí držet se židle, na které sedí,“ okomentoval momentku Žaloudek.

Zástupci ODS v průběhu diskuze vyčetli Zeleným, že se do zastupitelstva dostali „o prsa korejské ženy“ (ve skutečnosti pro jejich kandidátku hlasovalo 8,12 procent voličů, což stačilo s pohodlným náskokem na SPD a komunisty na tři mandáty). Ale Žaloudek pro Pražský deník poznamenal, že do voleb šli s tím, aby odstavili od moci bývalého starostu. „I přes to, že musíme Piráty občas takříkajíc vodit za ručičku, současnou podobu koalice preferujeme,“ dodal zastupitel Žaloudek.

Mrtvoly TOP 09

Stejného názoru, zdá se, je rovněž starosta Ptáček, který prohlásil, že po bývalém vedení radnice vypadávají „absurdní kostlivci ze skříní“. Sunegha ovšem Ptáčkovi oponoval s tím, že v posledních letech na žižkovské radnici vládla jeho TOP 09 (v čele s někdejší starostkou Vladislavou Hujovou) spolu s ODS: „A teď říkáte, že vypadávají kostlivci? To jsou vaše mrtvoly, pane starosto, to jsou mrtvoly TOP 09, které jste tam nastrkali.“

Koalice TOP 09 a STAN s Piráty a Zelenými nadpoloviční většinu pro zvolení radního Bartka našla až na třetí pokus – kvůli nemoci měla méně hlasů. Opoziční občanští demokraté navíc do funkce radní navrhli znovu také „vyhnankyni“ Belecovou. Zastupitelé Prahy 3 „závěrečnou oponu“ zatáhli až v ranních hodinách. Otázkou zůstává, zda se nepokusí této žižkovské politické pře využít Bellu a spol. k návratu do vedení radnice.