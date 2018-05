Žižkov opět hostí pivobraní. Akce není zaměřená na spotřebu, spíš na degustaci

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Ostatní pracovníci ostrahy a 65 535 Kč

Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT) Functional Safety Engineer. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 80000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Místo výkonu práce: Thámova 289/13, 186 00 Praha 8, Kontaktní osoba: Petřík Tomáš, tel.: 221 729 157, e-mail: tomas.petrik@ricardo.com, , UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE: , Náplň práce, - Vytváření bezpečnostních plánů na základě ISO26262, - Používání rizikově orientovaného přístupu k analýze bezpečnostních funkcí automobilových systémů , - Poskytování funkčních a technických návrhů bezpečnosti ve spojení s dalšími technickými obory, - Poskytování podpory při zavádění a validaci bezpečnostních návrhů, - Vytváření bezpečnostní dokumentace pro konečné systémy, , Požadavky, - Alespoň bakalářské vysokoškolské vzdělání v oblasti technického směru, - Teoretické a praktické znalosti základních technických poznatků funkční bezpečnosti, - Znalost ISO 26262 nebo podobných funkčních bezpečnostních standardů, - Praktické zkušenosti s FMEA, FTA, FHA, HAZOP, RBD, HARA atd., - Vytváření bezpečnostních argumentů pro komplexní vestavěné systémy, , Zaměstnanecké výhody: , Stravenky, příspěvek na dopravu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na důchodové a životní pojištění, jazykové kurzy atd., , Duties, - Develop safety plans following ISO26262, - Using a risk based approach to analyse the function safety of automotive systems, - Provide functional and technical safety concepts, in conjunction with other technical disciplines, - Provide advice and assistance in implementation and validation of safety concepts, - Generate the safety case documentation for the final systems, , Requirements, - Degree in Engineering or similar technical subject, - Sound theoretical & practical knowledge of functional safety engineering fundamentals, - Knowledge of ISO 26262 or similar functional safety standard, - Practical experience in FMEA, FTA, FHA, HAZOP, RBD, HARA etc., - Constructing safety arguments for complex embedded systems. Pracoviště: Ricardo prague s.r.o. - 001, Thámova, č.p. 289, 186 00 Praha 86. Informace: Tomáš Petřík, +420 221 729 157.