„Výstava potrvá až do 19. prosince. Její návštěvníci tak mají jedinečnou příležitost nahlédnout do budoucnosti a minulosti tohoto významného brownfieldu situovaného v širším centru hlavního města. V rámci expozice, na kterou je vstup zdarma, je připraven i bohatý doprovodný program zahrnující diskuse, komentované prohlídky nebo procházky realizované přímo v daném území,“ přibližuje ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) Ondřej Boháč.

Nákladové nádraží Žižkov se navíc stane prvním velkým brownfieldem, kde bude aplikována nová pražská Metodika kontribuce, tedy spolupodílu investorů, určující jasná a transparentní pravidla spolupráce města a developerů. „Soukromí investoři zde poskytnou prostředky na výstavbu jedné velké základní školy, vybudují řadu mateřských škol, několik parků a postaví i část městských tříd. To vše v celkové hodně přesahující částku 1,5 miliardy korun. Část peněz bude věnována na rozvoj dostupného bydlení. Cílem toho všeho je, aby tato nová čtvrť nebyla pro stávající obyvatele zátěží, ale přínosem,“ popisuje náměstek primátora Hlaváček.

V památkově chráněné funkcionalistické budově nádraží by mělo najít místo i nové kulturní centrum. „Dlouhodobě podporujeme rekonstrukci budovy bývalého Nákladového nádraží Žižkov na kulturně-společenské centrum. Nyní mohu říci, že probíhají intenzivní jednání a já věřím, že se je podaří dotáhnout a na úrovni městské části, hlavního města Prahy a stavebníků najdeme potřebnou shodu,“ říká místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš.

Návrh vstupu do rozsáhlého parku umístěného uprostřed jednotlivých částí projektu Rezidence nádraží Žižkov. | Foto: Penta Real Estate

Do minulosti a především pak budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov a jeho okolí zavede návštěvníky výstava Žižkovské nádraží: druhý život?, která právě probíhá v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze 2. Na nové čtvrti se podílí několik developerů, výsledkem by mělo být místo pro život 23 tisíc lidí.

