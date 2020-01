Žižkov mi chybí. Přestože voda a toalety byly společné na pavlačích

Paní Karla Plevková pochází ze Žižkova. Do školy chodila nejdříve na Jarov a potom na Pražačku. „Tam byly zvlášť dívčí a chlapecké třídy. Pak nás ale dali do společné. Když to rozdělovali, tak z chlapecké k nám přišli grázlové a ty horší děvčata zas přešly k nim,“ vypráví. „Ve vnitřním Žižkově nebyly děti a na okraji bylo přecpáno. Nás bylo ve třídě 36,“ dodává.

Karla Plevková. | Foto: Deník / Pavel Kopecký