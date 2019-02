Výstavba pražského úseku čtvrtého železničního koridoru z Hostivaře na hlavní nádraží vstoupila s novou stavební sezonou do další fáze. Díky příznivému počasí dělníci zkrátili o dva měsíce technologickou přestávku.

„Původně měla trvat až do dubna. Tím vznikl větší časový prostor na stavbu komplikovaného mostu v Průběžné ulici. Ten je spolu s novým nástupištěm částí nového přestupního uzlu v Zahradním Městě,“ říká Róbert Doboš, specialista stavební společnosti Swietelsky Rail CZ, která koridor s partnery buduje. Přípravné práce na mostě a nástupišti začaly už loni v létě. Nový most včetně nástupiště bude hotov do konce roku 2019.