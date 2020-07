Divoká honička se odehrála ve čtvrtek po deváté hodině večer v centru metropole. Vše začalo pokusem o běžnou silniční kontrolu. Policisté vyzvali vozidlo k zastavení a jeho řidič šlápl na plyn.

To, co řidič v následujících minutách předvedl, silně připomínalo akční film. Tohle byla ale bohužel realita ve které se Prahou řítilo vozidlo dvousetkilometrovou rychlostí plným večerním provozem. Do jeho pronásledování se okamžitě zapojilo více než deset policejních hlídek včetně vrtulníku, který ze vzduchu celou událost monitoroval.

Zátaras řidiče nezastavil

Aby svou šílenou jízdou neohrozil samotné centrum Prahy, kde je značný provoz vozidel, ale i pohyb lidí, snažili se policisté obsadit všechny sjezdy a nájezdy na Jižní spojce, po které řidič ujížděl. Zde se také hlídka rozhodla vytvořit zátaras, který ale na řidiče neudělal větší dojem.

Zdroj: Policie ČR

Sto šedesátkou vletěl do ohraničeného prostoru, kde probíhali opravy komunikace, přičemž srazil dvě dopravní označení z nichž jedno odlétlo a poškodilo chladič služebního vozidla. Samotný zátaras zdolal tím, že se prosmykl mezi stojícím kamionem a osobním vozidlem, kterému urazil zpětné zrcátko a uháněl dál.

Jízdu ukončil betonový obrubník



Potom konečně jízda skončila. V ulici Budějovická muž definitivně nezvládl řízení a naboural do betonového obrubníku. Okamžitě po nárazu vystartoval z vozidla spolujezdec a dal se na útěk. Řidič se zároveň bleskurychle uzamkl ve vozidle a snažil se ho rozjet. Marně.

„Ani po zákonných výzvách vozidlo neotevřel a tak policisté použili donucovací prostředky, rozbili okno řidiče a muže zadrželi. Jednalo se o sedmadvacetiletého muže, který byl zjevně pod vlivem drog. To vzápětí potvrdil i orientační test na drogy, který byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin,“ sdělila policejní mluvčí Lucie Drábková.

„Při provedených prohlídkách osoby a vizuální prohlídce vozidla našli policisté sáček s bílou krystalickou látkou, o které muž uvedl, že se jedná o drogu určenou k jeho osobní potřebě a také několik registračních značek. Z jakého důvodu má u sebe jiné registrační značky se muž vyjádřit nechtěl. Podezřelý byl převezen na místní oddělení policie k provedení dalších procesních úkonů. Díky tomu, že hlídky policistů spolu velmi dobře spolupracovaly, nedošlo k žádné újmě na zdraví,“ dodala mluvčí.