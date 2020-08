Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo v úterý 25. srpna v prostorách Primátorské rezidence v Praze. Ocenění Petře Řehořkové předal za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů pražský radní Vít Šimral a výkonná ředitelka neziskového projektu Žena regionu Marie Heřmánková. Slavností provázela Michaela Dolinová a byly přítomny také finalistky regionálního kola.

Rodinná firma

Vítězka ceny Žena regionu za Hlavní město Praha Petra Řehořková je zakladatelka kliniky estetické a laserové medicíny Petra Clinic health s.r.o., a matka tří synů. Petra začala podnikat v roce 2002, kdy vymyslela řadu beauty a fitness programů. Petra Clinic pro klienty i zaměstnance působí jako rodinná firma nejen proto, že jí Petra vede se svým manželem, ale i díky jejímu osobitému přístupu, kde dá každému pocit výjimečnosti.

Do soutěže jí přihlásila dlouholetá kamarádka. „S kolegyní Jolankou pracuji již dvacet let a během toho se stala i mou nejlepší kamarádkou. Jednou jsme stály v zácpě na dálnici zrovna u billboardu s reklamou na Ženu regionu. Jen jsem si všimla, že si plakát prohlíží, začíná něco hledat na telefonu. Až potom mi řekla, že mě tam přihlásila. Nejdřív jsem se na to ani nepodívala, nevěděla jsem, jestli to myslí vážně,“ přiznává se smíchem. „Jsem hrozně dojatá a patří jí za to velký dík.“

Malé velké plány do budoucna

Obdiv si Petra Řehořková zaslouží i za to, kdy jednoho ze synů v jeho deseti letech resuscitovala po těžké operaci mozku, a to úspěšně. Díky tomuto činu obdržela od ředitele pražské záchranky stáž, kterou zde také jako zdravotní sestra absolvovala.

Petra mimo si vedle svých koníčků, jako je vaření nebo příprava neobvyklých oslavy svátků a narozenin, plánuje do budoucna. „Dávám si vždycky hodně krátkodobých cílů. Neustále zlepšujeme veškeré terapeutické procedury a jejich portfolio. Chtěli bychom i vybudovat nové sídlo, což je zatím takové malé překvapení,“ prozrazuje.

„Také mám v plánu pokračovat ve studiu. Nejen proto, že v mém oboru je to podstatné, ale také, abych svým dětem šla příkladem. V práci stráví člověk dvě třetiny života a já jim chci ukázat, že jde najít lásku k práci.“

Nezištná pomoc

Spolu s manželem také podporují řadu charitativních projektů, jakými jsou například nadace Dobrý anděl nebo Kapka naděje. „Samozřejmě chci dál tyto spolky a nadace podporovat. Jednou za čas si i vyberu osobní příběh, který se ke mně dostane například od mých klientů. Když se dozvím, že nějaká holčička potřebuje kočárek nebo někde chybí peníze na rehabilitaci, ráda pomůžu. Jsou to spontánní kroky, které nejsou nikde vidět, ale mě to uspokojuje. Když se totiž daří mě a mé firmě, chci, aby se dařilo i jiným.“

Petra Řehořková postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 12. října 2020 v Senátu Parlamentu ČR.