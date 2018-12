Překvapivého návštěvníka objevila ve středu večer žena, která bydlí v pronajatém bytě v pražských Stodůlkách. V obývacím pokoji na ni koukala půl metru dlouhá krajta. Had v bytě zůstal nejspíše po předchozích nájemnících.

Překvapená a zoufalá osmadavcetiletá žena okamžitě informovala majitele bytu. Ten se pak obrátil na tísňovou linku pražských strážníků s žádostí o pomoc. Uvedl, že předešlí nájemci hady chovali a možná jim jeden utekl.

"Po desáté hodině večer dorazila hlídka městské policie do Harmonické ulice v Praze 13 a v obývacím pokoji, vedle sedací soupravy, skutečně nalezla asi půl metru dlouhého hada. Strážníci plaza odchytili do krabice a předali kolegům z odchytové služby. Ti ho odvezli do útulku pražských strážníků v Dolních Měcholupech, kde jsou umístěny kočky, ptáci a exotická zvířata," informovala o kuriozním zásahu mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.