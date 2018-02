Zemský pes odstartuje nový čínský rok. V Obecním domě se bude tančit a slavit

Tradiční čínská kultura. Barevné taneční vystoupení i chutná kuchyně. I to čeká od čtvrtka do soboty návštěvníky Obecního domu v Praze. Konají se tu stejně jako v předchozích letech oslavy vítání nového čínského roku. Letos ve znamení zemského psa.

Do Obecního domu se sjede na čtyřicet umělců z Číny, aby předvedli tradiční umění a dovednosti. Rozmanitý program začne ve čtvrtek 15. února od 14 hodin. Oslavy pak potrvají až do soboty 17. února. Doprovodný program v sálech Obecního domu můžete letos navštívit zdarma. Čínští řemeslníci a umělci seznámí zájemce s tradičními zvyky, které se v Číně dodržují již po celá staletí.

Letos do Prahy podruhé přijede také Gu Chuanjing (Ku Čchuan-ťing), výrobce tradičních čínských lampionů. K příležitosti oslav přiveze Číňan lampiony z lotosu. Návštěvníci si je budou moci tradiční metodou na místě zkusit i vyrobit.

„Lidé vždy jejich prostřednictvím vyjadřovali přání dobrého života. Objevily se lampiony zaječí, květinové, lví, ananasové a další. V 80. letech 20. století tvůrci lampionů nahradili kostru z bambusových proutků výztuží z ocelových drátků. Papírové tělo pak nahradilo hedvábí a místo svíčky, která jej osvětlovala, dnes najdeme žárovku,“ vysvětlil Gu Chuanjing.

Na oslavách se budete moci podívat na to, jak vypadá kaligrafie, tušová malba, čajový obřad, výroba hřebenů, vonných polštářků či loutek. Sami si také můžete vyzkoušet hodinu výuky čínského jazyka, ukázku bojových umění, malování na obličej nebo výrobu čínských vystřihovánek. Nebudou chybět ani ochutnávky tradičních specialit přímo od čínských kuchařů.

V Praze se oslavy příchodu čínského nového roku konají již poněkolikáté. Každoročně navštíví tuto kulturní akci tisíce lidí. Těmito jarními svátky, které jsou v Číně jedny z nejvýznamnějších, začíná podle čínského kalendáře nový rok. Počátek čínského roku je pohyblivý, letos toto datum připadá na 16. února. Podle tradičního čínského horoskopu každý rok symbolizuje jedno ze zvířat zvěrokruhu.

„Rok 2018 představuje zemský pes, který je považován za spravedlivého, společenského a loajálního tvora. Rok ve znamení psa by neměl přinášet konflikty, a spíše by se měl nést ve znamení spolupráce. Měl by být úspěšný, i když vyčerpávající. Tento rok se znamení psa spojí se zemí, jedním z pěti prvků, který jeho vlastnosti ještě posílí,“ popsala sinoložka Helena Heroldová.

Hlavní program se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu ve čtvrtek 15. února v 17 hodin. V sobotu a v neděli pak v 15 a 19 hodin. Za vstupné na tato vystoupení zaplatíte 149 korun. Další prostory Obecního domu můžete navštvívit 15. února od 14 do 22 hodin a o víkendu od 10 do 22 hodin.