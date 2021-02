V 90. letech stál Sokol u zrodu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a v posledních letech se rád věnoval i české verzi Wikipedie, kde opravoval hesla z oborů sobě blízkých. Sokol studoval matematiku, do roku 1990 se živil jako programátor. Zabýval se křesťanskou filozofií, jeho tchánem byl filozof Jan Patočka.

Spolupracoval na ekumenickém překladu bible, přeložil řadu zejména filozofických knih a publikoval v mnoha časopisech. V 70. letech vedl různé bytové semináře, například o Friedrichu Nietzschem. Podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Zabýval se hlavně filozofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí.

Po listopadu 1989 se zapojil do politiky a v červnu 1990 byl za Občanské fórum zvolen do Federálního shromáždění. Poslancem byl dva roky, ve vládě Josefa Tošovského byl v roce 1998 ministrem školství. Později se věnoval akademické dráze, k politickému angažmá se nakrátko vrátil začátkem roku 2003, když se stal kandidátem vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU pro třetí pokus o zvolení hlavy státu. Ve třetím kole tehdy zvítězil Václav Klaus.

Byl držitelem Řádu čestné legie Francouzské republiky v hodnosti důstojníka, v roce 2016 dostal Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

Symbol lidskosti a pevných postojů

Pevné postoje, byť mohly být politicky rozdílné, důraz na etiku, lidskost a občanskou statečnost oceňují politici, spolupracovníci a přátelé na osobnosti Jana Sokola. Filozof, pedagog, signatář Charty 77, někdejší poslanec a ministr školství zemřel ve věku 84 let. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský k úmrtí svého přítele připomněl, že mu blízcí přezdívali Anděl míru. To pro jeho schopnost spojovat lidi různých názorů, ale stejného charakteru.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan na twitteru napsal, že pokud by Sokol uspěl v roce 2003 v prezidentské volbě, ČR by dnes vypadala jinak. "Moc jsem si jako mladík v roce 2003 přál, aby se stal Jan Sokol prezidentem. Chápal jsem ho jako přirozeného a důstojného pokračovatele Václava Havla," uvedl Rakušan. Sokol byl tehdy kandidátem vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU pro třetí pokus o zvolení hlavy státu. Zvítězil tehdy Václav Klaus.

Sokola jako důstojného nástupce Havla v prezidentském křesle by tehdy rádi viděli i další, kteří se s ním dnes loučí. "Honza Sokol byl disident, chartista, křesťan, filozof, pedagog a byl by i prezidentem, za kterého jsme se nemuseli stydět. Ale především to byl laskavý člověk," uvedl dnes ředitel Knihovny Václava Havla, diplomat a překladatel Michael Žantovský.

Marie Pětová, děkanka Fakulty humanitních studií UK, u jejíhož zrodu Sokol stál, připomněla jeho akademické působení. "Přednášel velmi ochotně a rád různému publiku a přednášel krásně. (…) Měl totiž dar mluvit jednoduše a srozumitelně i o věcech složitých a obtížných, ba o těch nejtěžších. Jeho hlas bude chybět nám všem - bude chybět ve veřejném prostoru, do kterého zazníval k aktuálním tématům až do poslední chvíle. Vždy jasně, racionálně a moudře, s nadhledem i trochou humoru," uvedla v nekrologu.

Politik, bývalý disident a signatář Charty 77 Alexandr Vondra ČTK sdělil, že Sokolova skromnost, rozkročený intelekt a katolické gentlemanství jsou v české společnosti vzácné. "Jan Sokol bude moc chybět," uvedl.

Podle Rychetského byl Sokol člověk navýsost čestný a zásadový; současně neobyčejně laskavý - schopný naslouchat každému a každého pochopit. "Jeho schopnost spojovat lidi různých názorů, ale stejného charakteru, se výrazně projevila nejen v rámci komunity lidí, které za minulého režimu spojoval podpis Charty 77, ale i v bouřlivé polistopadové době, kdy zasedal ve Federálním shromáždění a tlumil vášnivé spory - ať již pravo-levicové, anebo česko-slovenské," napsal Rychetský.

Sokolovu zálibu z posledních let, opravování hesel na české Wikipedii, připomněl na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Profesor Sokol byl také aktivním wikipedistou a významným advokátem svobody informací. Jeho intelekt a lidskost mi budou velmi chybět," uvedl.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová napsala, že Sokol byl moudrý a laskavý člověk, který ctil pravdu. "Pevně doufám, že přesně takové vlastnosti bude jednou mít český prezident, když jemu to těsně nevyšlo. Všechna čest životu velkého Čecha," doplnila.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, napsal, že v Sokolovi odešel člověk velkého ducha, pevného charakteru, dobrého srdce, klidné a bystré mysli. "Pro naši společnost, zemi a křesťanskou rodinu udělal velmi mnoho," míní. Hlubokou lítost nad úmrtím Jana Sokola vyjádřilo i Arcibiskupství pražské.