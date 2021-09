„Na docenta Malého budu ale nejvíc vzpomínat jako na Člověka. Byl člověkem laskavým, spolehlivým a přátelským. Dostal to zřejmě do vínku od svých rodičů, významných antropologů. Honza miloval svou ženu Majdu, která se o něj s láskou pečlivě starala v jeho poslední etapě, miloval své dva syny, Jirku a Tomáška, byli mu rovněž velkou oporou. A Honza miloval kromě své rodiny a své medicíny život, miloval umění ve všech formách, mezi umělci měl hodně pacientů i přátel. Po léta pro IKEM organizoval pověstné koncerty České filharmonie, kde vystupovali naši přední umělci. Miloval umění kulinářské a uměl si ho vychutnat. Velmi rád cestoval a poznával nové kraje a nové lidi. Teď se ale vydal na cestu, ze které se už bohužel nevrátí. Věřím ale, že tím pan docent Malý neodchází, alespoň ne z našich myslí a vzpomínek!“ napsal ve vzpomínce Filip, který byl sám v devadesátých letech ředitelem IKEM.

Docent Jan Malý zemřel 31. srpna 2021.Zdroj: IKEM Od července 2007 do září 2011 byl Malý ředitelem IKEM. Mimo jiné působil jako učitel na 3. LF UK pro obor vnitřního lékařství.

Poslední srpnový den zemřel někdejší ředitel IKEM, internista docent Jan Malý. Oznámila to krčská nemocnice v tiskové zprávě. Malému bylo 78 let.

